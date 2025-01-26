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Posted 26 января, 07:57

Published 26 января, 07:57

Modified 26 января, 07:59

Updated 26 января, 07:59

Мэр Тюмени Афанасьев пояснил, для чего чиновники собирают деньги на СВО

Мэр Тюмени Афанасьев пояснил, для чего чиновники собирают деньги на СВО

26 января 2025, 07:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюмени открыли благотворительный счет «Победа» для того, чтобы горожанам, желающим поддержать бойцов, было проще это сделать. Об этом заявил Максим Афанасьев.

По его словам, с начала работы благотворительного счета денежные средства перечислили более 8 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что поддержка участников СВО сплотила жителей Тюмени, пишет Ура.Ру.

«В моей семье, как и у большинства тюменцев, были участники Великой Отечественной войны, трудового фронта и тыла. И в память о тех подвигах, и заслугах, которые дали возможность нам сегодня жить, рассуждать и развиваться, получать блага, взять, нельзя отойти в сторону и сказать: „А пусть государство этим занимается“», — отметил Максим Афанасьев.
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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени ищет своего сына, пропавшего в зоне СВО. Он числится пропавшим без вести с ноября прошлого года.

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