Мэр Тюмени Афанасьев пояснил, для чего чиновники собирают деньги на СВО

Posted 26 января, 07:57
Published 26 января, 07:57
Modified 26 января, 07:59
Updated 26 января, 07:59
По его словам, с начала работы благотворительного счета денежные средства перечислили более 8 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что поддержка участников СВО сплотила жителей Тюмени, пишет Ура.Ру.
«В моей семье, как и у большинства тюменцев, были участники Великой Отечественной войны, трудового фронта и тыла. И в память о тех подвигах, и заслугах, которые дали возможность нам сегодня жить, рассуждать и развиваться, получать блага, взять, нельзя отойти в сторону и сказать: „А пусть государство этим занимается“», — отметил Максим Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени ищет своего сына, пропавшего в зоне СВО. Он числится пропавшим без вести с ноября прошлого года.