В центре Тюмени продают квартиру с золотым унитазом. Смотрим, что там еще есть

Собственник подчеркивает, что в квартире сделан хороший ремонт с использованием качественных материалов. Оборудованы обеденная зона с дорогостоящей бытовой техникой, «круглая» комната для проведения переговоров, офисная комната с двумя балконами, кабинет, холл. Санузел совмещенный в черно-золотых тонах с душевой кабиной. Во всех комнатах установлены кондиционеры, телевизоры с большой диагональю.