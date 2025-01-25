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Posted 25 января, 11:37

Published 25 января, 11:37

Modified 25 января, 11:43

Updated 25 января, 11:43

В центре Тюмени на продаж за 110 млн выставили квартиру с золотым унитазом

В центре Тюмени продают квартиру с золотым унитазом. Смотрим, что там еще есть

25 января 2025, 11:37
Фото: Авито.

В центре Тюмени на продаж за 110 млн выставили квартиру с золотым унитазом

Сюжет
Недвижимость
Трехкомнатную квартиру нестандартной планировки, расположенную в ЖК «Паруса», продают за 110 миллионов рублей.

В опубликованном объявлении указано, что площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. Рядом с домом расположены ТЦ «Премьep», через перекресток «Пятерочка», напротив дома-огромный парк и здание Дворца бракосочетания, много парковочных мест.

Фото: Авито

Собственник подчеркивает, что в квартире сделан хороший ремонт с использованием качественных материалов. Оборудованы обеденная зона с дорогостоящей бытовой техникой, «круглая» комната для проведения переговоров, офисная комната с двумя балконами, кабинет, холл. Санузел совмещенный в черно-золотых тонах с душевой кабиной. Во всех комнатах установлены кондиционеры, телевизоры с большой диагональю.

Фото: Авито

Также отмечено, что территория дома находится под охраной. Имеются три лифта, дизайнерские холлы.

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Ранее «Наш Город» писал, что район озера Цимлянское, 2-й микрорайон и Восточный-2 вошли в число районов Тюмени с самой дешевой вторичной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра составляет около 105 тысяч рублей.

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