В центре Тюмени продают квартиру с золотым унитазом. Смотрим, что там еще есть

Posted 25 января, 11:37
Published 25 января, 11:37
Modified 25 января, 11:43
Updated 25 января, 11:43
В опубликованном объявлении указано, что площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. Рядом с домом расположены ТЦ «Премьep», через перекресток «Пятерочка», напротив дома-огромный парк и здание Дворца бракосочетания, много парковочных мест.
Собственник подчеркивает, что в квартире сделан хороший ремонт с использованием качественных материалов. Оборудованы обеденная зона с дорогостоящей бытовой техникой, «круглая» комната для проведения переговоров, офисная комната с двумя балконами, кабинет, холл. Санузел совмещенный в черно-золотых тонах с душевой кабиной. Во всех комнатах установлены кондиционеры, телевизоры с большой диагональю.
Также отмечено, что территория дома находится под охраной. Имеются три лифта, дизайнерские холлы.
Ранее «Наш Город» писал, что район озера Цимлянское, 2-й микрорайон и Восточный-2 вошли в число районов Тюмени с самой дешевой вторичной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра составляет около 105 тысяч рублей.