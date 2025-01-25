В Тобольске грузовик влетел в опору освещения около остановки. Пострадали 4 человека

Posted 25 января, 10:24
Published 25 января, 10:24
Modified 25 января, 10:26
Updated 25 января, 10:26
По предварительным данным, водитель Hyundai хотел совершить обгон и выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. От удара легковушку отбросило в кювет, а грузовик в опору освещения, расположенную недалеко от остановочного пункта.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП тяжелые травмы получили три человека: 30-летний водитель Hyundai и двое пассажиров легковушки, 24-летняя девушка и 2-летняя девочка. Ребенок перевозился в машине без детского кресла — девочка сидела на руках у матери. Также ранения получил 23-летний водитель грузовика — у него травмы головы.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 года в авариях на дорогах региона погибли 180 человек. В 2023 году число в ДТП погибли 196 человек.