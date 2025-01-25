В Тобольске грузовик влетел в опору освещения около остановки. Пострадали 4 человека

Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП тяжелые травмы получили три человека: 30-летний водитель Hyundai и двое пассажиров легковушки, 24-летняя девушка и 2-летняя девочка. Ребенок перевозился в машине без детского кресла — девочка сидела на руках у матери. Также ранения получил 23-летний водитель грузовика — у него травмы головы.