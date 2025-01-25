Площадь у тюменского моста влюбленных отремонтируют за 20 миллионов рублей

Подрядчик должен будет установить новые фонари, флагштоки с освещением, металлические перильные ограждения с символами Тюмени малинового цвета, два теневых навеса — один с качелями, второй со скамьей. Также высадить более 170 кустарников кизильника, установить вазоны и урны. Все работы должны быть выполнены до 28 апреля 2025 года.