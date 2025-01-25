Площадь у тюменского моста влюбленных отремонтируют за 20 миллионов рублей

Posted 25 января, 08:40
Published 25 января, 08:40
Modified 25 января, 08:42
Updated 25 января, 08:42
Подрядчик должен будет установить новые фонари, флагштоки с освещением, металлические перильные ограждения с символами Тюмени малинового цвета, два теневых навеса — один с качелями, второй со скамьей. Также высадить более 170 кустарников кизильника, установить вазоны и урны. Все работы должны быть выполнены до 28 апреля 2025 года.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 28 января 2025 года. Имя победителя назовут 30 января.
Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе выставили под аренду нефтяную скважину. Стоимость годовой аренды составляет 4 миллиона рублей.