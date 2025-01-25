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Posted 25 января, 08:40

Published 25 января, 08:40

Modified 25 января, 08:42

Updated 25 января, 08:42

В Тюмени потратят 20 миллионов рублей на ремонт площади у моста Влюбленных

Площадь у тюменского моста влюбленных отремонтируют за 20 миллионов рублей

25 января 2025, 08:40
Фото: 2 ГИС.

В Тюмени потратят 20 миллионов рублей на ремонт площади у моста Влюбленных

Сюжет
Госзакупки
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по ремонту «Исторической площади», расположенной рядом с мостом Влюбленных. Тендер стоимостью 20,2 миллиона рублей опубликован на портале Госзакупки.

Подрядчик должен будет установить новые фонари, флагштоки с освещением, металлические перильные ограждения с символами Тюмени малинового цвета, два теневых навеса — один с качелями, второй со скамьей. Также высадить более 170 кустарников кизильника, установить вазоны и урны. Все работы должны быть выполнены до 28 апреля 2025 года.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 28 января 2025 года. Имя победителя назовут 30 января.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Уватском районе выставили под аренду нефтяную скважину. Стоимость годовой аренды составляет 4 миллиона рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Ремонт#Новости тюмени#Госзакупки#Мост#Мост Влюбленных
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