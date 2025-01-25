Мэр Афанасьев признал Тюмень городом-миллионником

Posted 25 января, 09:23
Published 25 января, 09:23
Modified 25 января, 09:23
Updated 25 января, 09:23
По его словам, этот факт подтверждают статистические данные по числу жителей, приписанных к поликлиникам — к медучреждениям приписаны 1,1 млн пациентов, пишет Ура.Ру.
Отметим, согласно информации Росстата, по данным на 1 января 2024 года численность населения Тюмени составляла 861,1 тыс. человек. За последние десять лет численность населения города увеличилась более чем на 200 тысяч человек.
По ранее озвученным прогнозам властей, в 2025 году численность населения Тюмени возрастет до 869,6 тысячи, в 2026-м — до 875,6 тысячи, в 2027-м — до 882 тысячи человек. Численность населения областной столицы превысит 1,2 миллиона человек к 2040 году.