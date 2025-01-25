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Posted 25 января, 09:23

Published 25 января, 09:23

Modified 25 января, 09:23

Updated 25 января, 09:23

Мэр Афанасьев признал Тюмень городом-миллионником

Мэр Афанасьев признал Тюмень городом-миллионником

25 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Население
Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев заявил, что Тюмень официально вошла в список городов-миллионников.

По его словам, этот факт подтверждают статистические данные по числу жителей, приписанных к поликлиникам — к медучреждениям приписаны 1,1 млн пациентов, пишет Ура.Ру.

Отметим, согласно информации Росстата, по данным на 1 января 2024 года численность населения Тюмени составляла 861,1 тыс. человек. За последние десять лет численность населения города увеличилась более чем на 200 тысяч человек.

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По ранее озвученным прогнозам властей, в 2025 году численность населения Тюмени возрастет до 869,6 тысячи, в 2026-м — до 875,6 тысячи, в 2027-м — до 882 тысячи человек. Численность населения областной столицы превысит 1,2 миллиона человек к 2040 году.

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