Известны сроки строительства нового концертного зала в Тобольске

Posted 25 января, 12:17
Published 25 января, 12:17
Modified 25 января, 12:19
Updated 25 января, 12:19
Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 тысяч квадратных метров построят в на улице Пристанской в Нижнем посаде города. После сдачи в эксплуатацию на площадку будут проводить масштабные городские мероприятия, праздники. Также здесь будут проходить концерты музыкальных коллективов, различные фестивали.
Рядом с концертным залом обустроят фестивальную площадь, благоустроят часть набережной реки Иртыш. Там же появятся амфитеатр, парковки, пешеходный пирс и детская игровая зона. Строительство объекта начнется в этом году. Завершение работ запланировано на 2028 год.
Проект является частью программы развития городской среды «Тобольск настоящий», которую реализует правительством Тюменской области совместно с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют увеличить расходы на строительство межвузовского студенческого кампуса на 4,2 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время проходит стадию обсуждения.