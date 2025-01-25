Известны сроки строительства нового концертного зала в Тобольске

Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 тысяч квадратных метров построят в на улице Пристанской в Нижнем посаде города. После сдачи в эксплуатацию на площадку будут проводить масштабные городские мероприятия, праздники. Также здесь будут проходить концерты музыкальных коллективов, различные фестивали.