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Posted 25 января, 12:17

Published 25 января, 12:17

Modified 25 января, 12:19

Updated 25 января, 12:19

Проект концертного зала в центре Тобольска одобрили в госэкспертизе

Известны сроки строительства нового концертного зала в Тобольске

25 января 2025, 12:17
Фото: Администрация города Тобольска. Новости.

Проект концертного зала в центре Тобольска одобрили в госэкспертизе

Сюжет
Строительство
Проектная документация строительства концертного зала в Тобольске получила положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Двухэтажный концертный зал общей площадью 10 тысяч квадратных метров построят в на улице Пристанской в Нижнем посаде города. После сдачи в эксплуатацию на площадку будут проводить масштабные городские мероприятия, праздники. Также здесь будут проходить концерты музыкальных коллективов, различные фестивали.

Фото: ГИС ЕГРЗ

Рядом с концертным залом обустроят фестивальную площадь, благоустроят часть набережной реки Иртыш. Там же появятся амфитеатр, парковки, пешеходный пирс и детская игровая зона. Строительство объекта начнется в этом году. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Проект является частью программы развития городской среды «Тобольск настоящий», которую реализует правительством Тюменской области совместно с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют увеличить расходы на строительство межвузовского студенческого кампуса на 4,2 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект в настоящее время проходит стадию обсуждения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск
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