В Тюменской области на «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

Posted 24 января, 10:55
Published 24 января, 10:55
Modified 24 января, 11:12
Updated 24 января, 11:12
Как сообщили в ведомстве, на 386-м километре автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись «Додж» и большегруз «Скания».
Уточняется, что движение регулируется вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях. Согласно имеющимся сведениям, легковушкой, которая участвовала в ДТП, управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречку. Пассажир, находящийся в машине, пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени в одностороннем порядке расторгла договор, заключенный с проблемным перевозчиком «Тюменьавтолайн». В 2024 году данная компания сорвала 45% автобусных рейсов по городским маршрутам.