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Posted 24 января, 10:55

Published 24 января, 10:55

Modified 24 января, 11:12

Updated 24 января, 11:12

В Тюменской области на «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

В Тюменской области на «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

24 января 2025, 10:55
Фото: 1MI.
Из-за дорожного инцидента с фурой на автомобильной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции по региону.

Как сообщили в ведомстве, на 386-м километре автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись «Додж» и большегруз «Скания».

Уточняется, что движение регулируется вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях. Согласно имеющимся сведениям, легковушкой, которая участвовала в ДТП, управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречку. Пассажир, находящийся в машине, пострадал.

Жители села не могут добраться до Тюмени из-за отсутствия автобусов
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Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени в одностороннем порядке расторгла договор, заключенный с проблемным перевозчиком «Тюменьавтолайн». В 2024 году данная компания сорвала 45% автобусных рейсов по городским маршрутам.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ханты-Мансийск#Дорожный инцидент
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