В Тюменской области на «трассе смерти» из-за ДТП ограничили движение

Уточняется, что движение регулируется вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях. Согласно имеющимся сведениям, легковушкой, которая участвовала в ДТП, управляла женщина. Она потеряла управление и выехала на встречку. Пассажир, находящийся в машине, пострадал.