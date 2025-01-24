В Тюмени простились с погибшим на СВО командиром, а винзилинцы просят помощи у Путина

Posted 24 января, 13:12
Published 24 января, 13:12
Modified 24 января, 13:14
Updated 24 января, 13:14
Юная тюменка оказалась в больнице, когда вышла из дома на улице Малая Боровская и упала, потому что крыльцо оказалось обледеневшим. Проходящая мимо женщина помогла ребенку подняться и вернуться домой. В сети опубликовано видео с камеры домофона, на котором видно, что девочка плачет от боли и почти не может двигаться.
Выяснилось, что ребенок получил травму позвоночника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Жители поселка Винзили рассказали, что здание, где им дали квартиры и прописали, признано нежилым (это случилось в ноябре 2024 года). Обеспокоенные люди записали коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Организаторы прямой линии с Владимиром Путиным получили ролик, но в эфир он не попал. Винзилинцы дальше ищут способы, как не оказаться на улице.
Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Прокуратура Тюменской области намерена проконтролировать, чтобы не были нарушены права всех приписанных в здании жильцов.
В Тюмени за последний год стоимость картошки в разы возросла, достигнув в январе наступившего года отметки в 54,9 рублей за килограмм. Стоит отметить, что еще в начале января 2024 года килограмм данного овоща стоил порядка 27 рублей.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы цены на картофель могут оставаться на высоком уровне из-за ограниченного предложения и сохраняющихся высоких издержек производителей. Однако власти принимают меры для стабилизации цен.
В нашем городе власти рассматривают возможность организации водоснабжения Тюмени за счет грунтовых вод реки Туры. Этот проект призван решить вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой, учитывая состояние реки, уровень воды в которой уже второй год отличается отрицательными показателями.
Между тем, экологи обеспокоены. Специалисты предупреждают о риске истощения подземных источников и угрозе для экосистемы региона. Они предлагают рассмотреть альтернативные варианты.
В Тюменской области в последний путь проводили погибшего в зоне специальной военной операции участника военно-патриотического отряда «Кречет» Артема Устинова. Молодой человек, которому было всего 22 года, ушел на фронт добровольно. В августе 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны. Погиб под Курском, был награжден орденом Мужества посмертно.