В Тюмени простились с погибшим на СВО командиром, а винзилинцы просят помощи у Путина

Юная тюменка оказалась в больнице, когда вышла из дома на улице Малая Боровская и упала, потому что крыльцо оказалось обледеневшим. Проходящая мимо женщина помогла ребенку подняться и вернуться домой. В сети опубликовано видео с камеры домофона, на котором видно, что девочка плачет от боли и почти не может двигаться.