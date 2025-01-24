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Posted 24 января, 03:15

Published 24 января, 03:15

Modified 24 января, 03:20

Updated 24 января, 03:20

В Тюмени девочка повредила позвоночник, упав на обледеневшем крыльце

В Тюмени девочка повредила позвоночник, упав на обледеневшем крыльце

24 января 2025, 03:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Школьница попала в больницу, едва выйдя из дома. Тюменцы возмутились бездействием властей.

Следственный комитет проводит доследственную проверку инцидента на Войновке. Днем 21 января девочка вышла из подъезда дома на улице Малая Боровская и упала, потому что крыльцо оказалось обледеневшим. Видевшая происшествие женщина помогла ребенку подняться и вернуться домой. В сети опубликовано видео с камеры домофона, на котором видно, что ребенок плачет от боли и почти не может двигаться.

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«Девочка получила травму позвоночника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в управлении СКР по Тюменской области.

Жители Тюмени заявили, что беспокоятся за своих детей, потому что ситуация с уборкой придомовых территорий по всему городу одинаковая.

«Ну, и где коммунальщики? Каждый год одно и то же, пока кто-то не сломает себе что-нибудь, никто не шевелится», «Накажут обычного дворника и взыщут с него сто пятьдесят миллионов. Классика жанра», «В Тюмени вообще какой-то ад происходит. Пора вводить должность мэра», — написали горожане в местных пабликах.
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Некоторые с юмором предложили тюменцам самим позаботиться о своей безопасности в условиях гололеда, например, носить мешочек с песком и посыпать дорогу перед собой. Другой находчивый комментатор предложил клеить на подошвы обуви наждачную бумагу.

Ранее тюменский подросток попал в больницу после катания на горке. 16-летний школьник упал с двухметровой высоты и получил перелом тазобедренного сустава.

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#Марина Коржина#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Дети#Следственный комитет
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