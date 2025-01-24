В Тюмени девочка повредила позвоночник, упав на обледеневшем крыльце

Следственный комитет проводит доследственную проверку инцидента на Войновке. Днем 21 января девочка вышла из подъезда дома на улице Малая Боровская и упала, потому что крыльцо оказалось обледеневшим. Видевшая происшествие женщина помогла ребенку подняться и вернуться домой. В сети опубликовано видео с камеры домофона, на котором видно, что ребенок плачет от боли и почти не может двигаться.