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Posted 24 января, 06:27

Published 24 января, 06:27

Modified 24 января, 06:29

Updated 24 января, 06:29

В маршрут автобуса 61 добавили новую остановку

В маршрут автобуса 61 добавили новую остановку

24 января 2025, 06:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Перевозчик изменил схему движения автобуса №61 по Тюмени. В него добавили еще дну остановку.

В маршрут «Новое Луговое — Дом Обороны» добавили еще одну остановку недалеко от пункта отправления в обратном направлении. Теперь пассажиры смогут сесть в автобус на ТЦ «Мальвинка».

«С 1 февраля в схему движения маршрута регулярных перевозок №61 включается остановочный пункт „Мальвинка“ в обратном направлении», — сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

«Наш Город» сообщал, что в Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут для удобства учеников школы № 45. Автобусы 37К будут ходить из района ММС до третьего школьного корпуса по улице Ишимской. В мэрии отметили, что это пробный маршрут и будет работать, пока рабочие заканчивают обустройство улично-дорожной сети.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы
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