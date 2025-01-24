В маршрут автобуса 61 добавили новую остановку

Posted 24 января, 06:27
Published 24 января, 06:27
Modified 24 января, 06:29
Updated 24 января, 06:29
В маршрут «Новое Луговое — Дом Обороны» добавили еще одну остановку недалеко от пункта отправления в обратном направлении. Теперь пассажиры смогут сесть в автобус на ТЦ «Мальвинка».
«С 1 февраля в схему движения маршрута регулярных перевозок №61 включается остановочный пункт „Мальвинка“ в обратном направлении», — сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
«Наш Город» сообщал, что в Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут для удобства учеников школы № 45. Автобусы 37К будут ходить из района ММС до третьего школьного корпуса по улице Ишимской. В мэрии отметили, что это пробный маршрут и будет работать, пока рабочие заканчивают обустройство улично-дорожной сети.