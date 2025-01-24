В маршрут автобуса 61 добавили новую остановку

«Наш Город» сообщал, что в Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут для удобства учеников школы № 45. Автобусы 37К будут ходить из района ММС до третьего школьного корпуса по улице Ишимской. В мэрии отметили, что это пробный маршрут и будет работать, пока рабочие заканчивают обустройство улично-дорожной сети.