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Posted 24 января, 15:38

Published 24 января, 15:38

Modified 24 января, 15:40

Updated 24 января, 15:40

Увлекательный тест: откуда родом это блюдо?

Увлекательный тест: откуда родом это блюдо?

24 января 2025, 15:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сможете ли вы угадать, к какой кухне относится то или иное блюдо? В тесте редакция «Нашего города» собрала известные угощения из разных уголков света. Не медлите — приступайте!
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