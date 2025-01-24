Тюменские власти показали, что происходит внутри круглой бани. ФОТО

Posted 24 января, 06:33
Published 24 января, 06:33
Modified 24 января, 06:35
Updated 24 января, 06:35
По словам заместителя главы администрации Тюмени Юрия Вавакина, сейчас главная задача — сохранение культурного наследия.
Противоаварийные работы в круглой бане по улице Ленина начались еще в 2023 году. В апреле 2024 года сообщалось, что летом компания, занимающаяся реконструкцией памятника архитектуры, «Планетарий 1», приступит к реновации бани. Однако из-за выявленных в ходе экспертизы значительных повреждений части конструкций, деформации стен и кладки, противоаварийные работы затянулись.
По словам гендиректора компании «Планетарий 1» Евгения Гудова, научно-проектная документация для дальнейшей реставрации объекта находится в процессе разработки. В перспективе здесь планируют открыть современный планетарий. На первом и втором этажах расположатся выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. На третьем этаже разместят коворкинг и лектории.
Напомним, работы по реконструкции Круглой бани в Тюмени были запланированы еще несколько лет назад. За ремонт и создание на территории здания планетария взялись инвесторы из Санкт-Петербурга — здание памятника архитектуры было передано в аренду компании «Планетарий 1» на срок до 2068 года. Однако в связи с пандемией временно все работы были приостановлены. Возобновили их только в 2022 году. По предварительным оценкам, на реставрацию круглой бани будет затрачено свыше 600 миллионов рублей, в том числе порядка 150 миллионов рублей частных инвестиций.
Здание круглой бани было закрыто на ремонт в 2006 году. До этого времени, в течение 74 лет, здание использовали по прямому назначению. Тюменская круглая баня является одной из двух сохранившихся круглых бань в России — вторая такая же (действующая) находится в Санкт-Петербурге. С 2019 года внесена в реестр памятников.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти отложили на неопределенный срок реконструкцию тюменского ДНК «Строитель». В бюджете города на ближайшие три года денежных средств на проведение капитального ремонта «Строителя» не предусмотрено.