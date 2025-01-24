Тюменские власти показали, что происходит внутри круглой бани. ФОТО

Напомним, работы по реконструкции Круглой бани в Тюмени были запланированы еще несколько лет назад. За ремонт и создание на территории здания планетария взялись инвесторы из Санкт-Петербурга — здание памятника архитектуры было передано в аренду компании «Планетарий 1» на срок до 2068 года. Однако в связи с пандемией временно все работы были приостановлены. Возобновили их только в 2022 году. По предварительным оценкам, на реставрацию круглой бани будет затрачено свыше 600 миллионов рублей, в том числе порядка 150 миллионов рублей частных инвестиций.