Тюменка без прав влетела в дерево под Тюменью

Posted 24 января, 06:06
Published 24 января, 06:06
Modified 24 января, 06:08
Updated 24 января, 06:08
Автомобиль «Лада Гранта» слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Авария произошла на 4-м км автодороги «подъезд к деревне Муллаши» в Тюменском районе. Предварительно, 50-летняя женщина за рулем слишком разогналась и не учла особенности зимней трассы.
«В аварии пострадала 23-летняя дочь водителя, у нее ушибы», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Сама автоледи не пострадала. При этом, за руль она села, не имея водительских прав. Женщину лишили удостоверения в 2023 году за пьяную езду.
Согласно статистике, каждую 12-ю аварию в Тюменской области устроил пьяный водитель, а каждую 9-ю — бесправник за рулем. За прошлый год 4600 людей оказались за рулем, вообще не имея удостоверения, а 696 человек лишились их за различные нарушения.