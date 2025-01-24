Тюменка без прав влетела в дерево под Тюменью

Автомобиль «Лада Гранта» слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Авария произошла на 4-м км автодороги «подъезд к деревне Муллаши» в Тюменском районе. Предварительно, 50-летняя женщина за рулем слишком разогналась и не учла особенности зимней трассы.