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Posted 24 января, 06:06

Published 24 января, 06:06

Modified 24 января, 06:08

Updated 24 января, 06:08

Тюменка без прав влетела в дерево под Тюменью

Тюменка без прав влетела в дерево под Тюменью

24 января 2025, 06:06
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Гонки по ледяной дороге под порывистым ветром закончились в кювете. Автоледи врезалась в дерево на автомобиле, на котором ехала вместе с дочерью.

Автомобиль «Лада Гранта» слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Авария произошла на 4-м км автодороги «подъезд к деревне Муллаши» в Тюменском районе. Предварительно, 50-летняя женщина за рулем слишком разогналась и не учла особенности зимней трассы.

«В аварии пострадала 23-летняя дочь водителя, у нее ушибы», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: ГАИ ТО

Сама автоледи не пострадала. При этом, за руль она села, не имея водительских прав. Женщину лишили удостоверения в 2023 году за пьяную езду.

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Согласно статистике, каждую 12-ю аварию в Тюменской области устроил пьяный водитель, а каждую 9-ю — бесправник за рулем. За прошлый год 4600 людей оказались за рулем, вообще не имея удостоверения, а 696 человек лишились их за различные нарушения.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария на дороге
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