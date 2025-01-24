Тюменец зарезал знакомого в подъезде

Два жителя Тюмени разругались после совместного распития спиртного. Ссора случилась в подъезде многоквартирного дома по улице 70 лет Октября. Оба мужчины ранее были судимы; слово за слово, и в ход пошли кулаки. Подозреваемый так разобиделся, что достал нож и пырнул товарища.