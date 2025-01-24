Тюменец зарезал знакомого в подъезде

Posted 24 января, 07:42
Published 24 января, 07:42
Modified 24 января, 07:44
Updated 24 января, 07:44
Два жителя Тюмени разругались после совместного распития спиртного. Ссора случилась в подъезде многоквартирного дома по улице 70 лет Октября. Оба мужчины ранее были судимы; слово за слово, и в ход пошли кулаки. Подозреваемый так разобиделся, что достал нож и пырнул товарища.
«От полученного ранения скончался в карете скорой медицинской помощи. В настоящее время фигурант уголовного дела задержан, ему предъявлено обвинение», — рассказали в управлении Следственного комитета по Тюменской области.
Следователи готовят документы для суда, чтобы обвиняемого заключили под стражу.
Еще одна пьяная ссора закончилась убийством в Нижнетавдинском районе. Две женщины выпивали вместе, пока хозяйке дома не захотелось отдохнуть. Гостье это не понравилось, она зарезала знакомую и только после этого пошла домой.