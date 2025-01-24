Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 8% год к году

Тем временем, в четвертом квартале 2024 года интерес к аренде квартир на «Авито Недвижимости» вырос в 40 из 46 городов исследования. Сильнее всего год к году спрос на долгосрочную аренду жилья увеличился в Томске, Хабаровске, Грозном, Смоленске, Ижевске, Брянске и Краснодаре. В Москве спрос прибавил 2%, в Санкт-Петербурге — 1%.