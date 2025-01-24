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Posted 24 января, 12:05

Published 24 января, 12:05

Modified 24 января, 12:05

Updated 24 января, 12:05

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 8% год к году

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 8% год к году

24 января 2025, 12:05
Фото: 1MI.
По информации сервиса «Авито Недвижимость», в четвертом квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 8 процентов год к году.

В среднем по стране предложение таких объектов (на рынке долгосрочной аренды жилья) на платформе выросло на 26% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Сильнее всего увеличился выбор в сегменте студий (+39%), однокомнатных (+30%) и трехкомнатных квартир (+30%).

Самая заметная динамика зафиксирована в Томске, Грозном, Красноярске, Казани, Кирове и Барнауле. В Москве предложение выросло на 27%, в Санкт-Петербурге — на 25%. В Тюмени год к году выбор квартир увеличился на 40%.

Тем временем, в четвертом квартале 2024 года интерес к аренде квартир на «Авито Недвижимости» вырос в 40 из 46 городов исследования. Сильнее всего год к году спрос на долгосрочную аренду жилья увеличился в Томске, Хабаровске, Грозном, Смоленске, Ижевске, Брянске и Краснодаре. В Москве спрос прибавил 2%, в Санкт-Петербурге — 1%.

Отдельно в Тюмени интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 8%. Кроме того, в Тюмени средняя стоимость долгосрочной аренды составила 26 тысяч рублей в месяц.

В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюмени в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.

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