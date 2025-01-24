Руководители спорта Тюменской области попали в базу экстремистского «Миротворца»*

Posted 24 января, 13:48
Published 24 января, 13:48
Modified 24 января, 13:50
Updated 24 января, 13:50
Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин и бывший директор Департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич попали в украинскую базу экстремистского сайта «Миротворец»*.
Причина их ввода в базу «Миротворец»* — организация и личное участие в мероприятиях в поддержку специальной военной операции.
Проект «Миротворец»*появился в 2014 году в рамках работы волонтерской группы «Народный тыл». Его создатели — группа специалистов, которые занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся сепаратистами или «агентами Кремля».
Ранее уроженка Тобольска, певица Инстасамка была включена в базу украинского сайта «Миротворец»* в феврале 2023 года. По мнению авторов портала, певица занималась «пропагандой и информационной поддержкой нападения на другие страны».
*запрещен в РФ решением суда.
Ранее «Наш город» писал о том, что перед судом предстанет тюменец, призывавший к терактам и насилию над президентом.