Руководители спорта Тюменской области попали в базу экстремистского «Миротворца»*

Проект «Миротворец»*появился в 2014 году в рамках работы волонтерской группы «Народный тыл». Его создатели — группа специалистов, которые занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся сепаратистами или «агентами Кремля».