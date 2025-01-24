Ради реновации в Тюмени снесут около 70 домов и более сотни гаражей

Posted 24 января, 05:00
Published 24 января, 05:00
Modified 24 января, 05:03
Updated 24 января, 05:03
В документе указано, что под снос попадут 33 многоквартирных дома по улицам Судостроителей, Камчатской и Константина Заслонова, 22 из которых не признаны аварийными. Также в рамках реализации программы КРТ будут снесены 36 частных жилых домов, около 140 нежилых объектов капитального строительства, в числе которых гаражи, магазины, детский сад, почтамт.
В течение 15 лет на месте снесенных многоэтажек и гаражей планируют возвести среднеэтажные дома и высотки, общежития, поликлиники, детсады и школы, парки, магазины и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти заберут у горожан ради реновации помещения, расположенные в зданиях по улицам Горпищекомбинатовской и 70 лет Октября. КРТ в данном районе проводят компании «Максимус» и СЗ «Норден».