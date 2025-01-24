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Posted 24 января, 05:00

Published 24 января, 05:00

Modified 24 января, 05:03

Updated 24 января, 05:03

Ради реновации в Тюмени снесут около 70 домов и более сотни гаражей

Ради реновации в Тюмени снесут около 70 домов и более сотни гаражей

24 января 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Тюменские власти планируют отдать под реновацию земельный участок в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова площадью более 37 гектаров. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

В документе указано, что под снос попадут 33 многоквартирных дома по улицам Судостроителей, Камчатской и Константина Заслонова, 22 из которых не признаны аварийными. Также в рамках реализации программы КРТ будут снесены 36 частных жилых домов, около 140 нежилых объектов капитального строительства, в числе которых гаражи, магазины, детский сад, почтамт.

В течение 15 лет на месте снесенных многоэтажек и гаражей планируют возвести среднеэтажные дома и высотки, общежития, поликлиники, детсады и школы, парки, магазины и т. д.

Ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти заберут у горожан ради реновации помещения, расположенные в зданиях по улицам Горпищекомбинатовской и 70 лет Октября. КРТ в данном районе проводят компании «Максимус» и СЗ «Норден».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос домов#Реновация#КРТ
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