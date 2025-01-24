Оборот розничных сетей в Тюменской области превысил 670 млрд рублей

Posted 24 января, 03:36
Published 24 января, 03:36
Modified 24 января, 03:38
Updated 24 января, 03:38
Оборот розничной торговли в регионе за год вырос на 110,3% благодаря стабильному покупательскому спросу. Его поддерживают не только жители области, но и регулярно посещающие регион туристы. Также развитию торговли помогает рост самих торговых сетей.
«Только в рамках соглашения с X5Group прогнозируется рост объектов торговых сетей на 70% до конца 2025 года. Причём розница становится все ближе к жителям наших городов. Сегодня у людей есть возможность совершать покупки, не выходя за пределы своего района. Соответственно падает нагрузка на общую городскую инфраструктуру», — рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем блоге.
Как писал «Наш Город», Тюменская область в 2024 году отправила в другие регионы и страны в полтора раза больше товаров и услуг, чем годом ранее.