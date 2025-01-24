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Posted 24 января, 03:36

Published 24 января, 03:36

Modified 24 января, 03:38

Updated 24 января, 03:38

Оборот розничных сетей в Тюменской области превысил 670 млрд рублей

Оборот розничных сетей в Тюменской области превысил 670 млрд рублей

24 января 2025, 03:36
Фото: 1MI.
Торговый оборот в рознице в 2024 году превысил 670 млрд рублей. Все благодаря растущему спросу тюменских покупателей.

Оборот розничной торговли в регионе за год вырос на 110,3% благодаря стабильному покупательскому спросу. Его поддерживают не только жители области, но и регулярно посещающие регион туристы. Также развитию торговли помогает рост самих торговых сетей.

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«Только в рамках соглашения с X5Group прогнозируется рост объектов торговых сетей на 70% до конца 2025 года. Причём розница становится все ближе к жителям наших городов. Сегодня у людей есть возможность совершать покупки, не выходя за пределы своего района. Соответственно падает нагрузка на общую городскую инфраструктуру», — рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем блоге.

Как писал «Наш Город», Тюменская область в 2024 году отправила в другие регионы и страны в полтора раза больше товаров и услуг, чем годом ранее.

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#Марина Коржина#Экономика#Тюменская область#Торговля
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