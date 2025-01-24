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Posted 24 января, 01:06

Published 24 января, 01:06

Modified 24 января, 01:06

Updated 24 января, 01:06

Мороз, прощай: в Тюмени сегодня потеплеет до -10

Мороз, прощай: в Тюмени сегодня потеплеет до -10

24 января 2025, 01:06
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, метель и сильный ветер до 18 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 24 января. В дневные часы температура воздуха составит -8…-13, в отдельных районах до -18, ночью ожидается до -18…-23, местами до -28.

В Тюмени 24 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -12….-10, в ночные часы ожидается до -11…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 16:47, продолжительность дня 7 часов 55 минут.

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В Тобольске 24 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Дневная температура воздуха оставит -12…-10, в темное время суток термометры покажут -10. Ветер будет дуть со скоростью 5-7,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47, закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.

В Ишиме 24 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег на протяжении дня. Утром и днем столбики термометров покажут -18…-15, к ночи потеплеет до -13. Ветер будет дуть со скоростью до 7,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 5 минут.

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