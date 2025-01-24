Мороз, прощай: в Тюмени сегодня потеплеет до -10

Облачная с прояснениями погода, снег, метель и сильный ветер до 18 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 24 января. В дневные часы температура воздуха составит -8…-13, в отдельных районах до -18, ночью ожидается до -18…-23, местами до -28.

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