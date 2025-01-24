Мороз, прощай: в Тюмени сегодня потеплеет до -10

Posted 24 января, 01:06
Published 24 января, 01:06
Modified 24 января, 01:06
Updated 24 января, 01:06
В Тюмени 24 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -12….-10, в ночные часы ожидается до -11…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 16:47, продолжительность дня 7 часов 55 минут.
В Тобольске 24 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Дневная температура воздуха оставит -12…-10, в темное время суток термометры покажут -10. Ветер будет дуть со скоростью 5-7,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47, закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.
В Ишиме 24 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег на протяжении дня. Утром и днем столбики термометров покажут -18…-15, к ночи потеплеет до -13. Ветер будет дуть со скоростью до 7,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 5 минут.