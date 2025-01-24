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Posted 24 января, 06:50

Published 24 января, 06:50

Modified 24 января, 10:39

Updated 24 января, 10:39

Число такси в Тюмени за год увеличилось на четверть

Число такси в Тюмени за год увеличилось на четверть

24 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
В минувшем году в регионе было зарегистрировано 7,5 тысячи автомобилей такси, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Всего было подано более 12 тысяч заявок, касающихся работы легкового такси. Было выдано более 900 разрешение на перевозку пассажиров юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

В ведомстве отметили, что из-за возникшего ажиотажа, к обработке заявлений были дополнительно привлечены сотрудники.

«Мы понимаем, что от скорости обработки заявлений зависит заработок людей, поэтому из-за возникшего ажиотажа вывели дополнительных людей на согласование предоставляемых пакетов документов», — отметил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Напомним, в Тюменской области с сентября 2024 года действуют в силу новые правила для такси. Теперь водители таксофирм обязаны оформлять полис ОСГОП, который позволяет страховать гражданскую ответственность перевозчика.

Новая страховка позволяет пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату, чем это было по закону об ОСАГО. Оформить ОСГОП должны все водители такси независимо от их статуса: ИП, юрлица, самозанятые или физлица. Штрафы за отсутствие страхового полиса варьируются от 40 тысяч до 1 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты «Яндекс. Go» недовольны низкими заработками — после Нового года агрегатор перестал давать повышенные коэффициенты и надбавки, вследствие чего размеры доходов у водителей существенно уменьшились.

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