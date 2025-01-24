Число такси в Тюмени за год увеличилось на четверть

Новая страховка позволяет пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату, чем это было по закону об ОСАГО. Оформить ОСГОП должны все водители такси независимо от их статуса: ИП, юрлица, самозанятые или физлица. Штрафы за отсутствие страхового полиса варьируются от 40 тысяч до 1 миллиона рублей.