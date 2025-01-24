AstraZeneca стремится остаться единственным продавцом в РФ лекарства от рака легких

Posted 24 января, 08:25
Published 24 января, 08:25
Modified 24 января, 08:25
Updated 24 января, 08:25
Как пишет «Газета.Ru», в РФ осимертиниб включен в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и закупается за бюджетные средства.
Препарат на основе осимертиниба — «Тагриссо» — в нашу страну монопольно поставляет британо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca. В прошлом году отечественная фармкомпания «АксельФарм» наладила выпуск уникального аналога препарата «Осимертиниб», который имеет сопоставимую эффективность, при этом его рыночная цена на 40% ниже.
Введение в оборот такого лекарства даст возможность сэкономить бюджетные средства и минимизировать риски дефицита для пациентов, которые зависят от политики западной корпорации. В середине лета 2025 года, когда российский «Осимертиниб» стал доступен в продаже, его сразу же стали вытеснять с рынка — западный производитель лекарства от рака AstraZeneca не гнушается даже рассылкой писем по медучреждениям с призывом не переходить на использование высококачественного аналога российского производства. В конце 2024 года российскому производителю пришлось отказаться от участия в тендерах на закупку препарата для терапии больных раком легких в 2025 году. Примечательно, что сама AstraZeneca приняла решение не участвовать в конкурсах — возможно, ей невыгодно снижать стоимость до цены отечественного аналога.
Из-за отсутствия заявок только за ноябрь–декабрь прошлого года пришлось отменить свыше 26 конкурсов, включая тендер на закупку 780 упаковок препарата для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы.
Сейчас, когда европейская компания борется за монополию на реализацию препарата, больным россиянам остается только надеяться, что им будет доступен жизненно необходимый препарат для лечения рака легких, ведь каждая минута отсрочки лечения несет риск для жизни.
Пока отечественные производители вытесняются с рынка зарубежными фармкомпаниями, рассчитывать на увеличение доступности препарата, лекарственной безопасности нашей страны и минимизации бюджетных расходов, несмотря на предпринимаемые государством меры, не приходится.