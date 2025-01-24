AstraZeneca стремится остаться единственным продавцом в РФ лекарства от рака легких

Введение в оборот такого лекарства даст возможность сэкономить бюджетные средства и минимизировать риски дефицита для пациентов, которые зависят от политики западной корпорации. В середине лета 2025 года, когда российский «Осимертиниб» стал доступен в продаже, его сразу же стали вытеснять с рынка — западный производитель лекарства от рака AstraZeneca не гнушается даже рассылкой писем по медучреждениям с призывом не переходить на использование высококачественного аналога российского производства. В конце 2024 года российскому производителю пришлось отказаться от участия в тендерах на закупку препарата для терапии больных раком легких в 2025 году. Примечательно, что сама AstraZeneca приняла решение не участвовать в конкурсах — возможно, ей невыгодно снижать стоимость до цены отечественного аналога.