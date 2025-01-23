Актировки: вторую смену в тюменских школах тоже отменили

Posted 23 января, 06:50
Published 23 января, 06:50
Modified 23 января, 08:21
Updated 23 января, 08:21
Занятия в очном формате отменили для учащихся 1-4 классов в школах Тюмени и района, Ишима, Заводоуковска, Тобольска и Ялуторовска.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха -25 градусов и скоростью ветра 5 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщила администрация Ишима.
Школьники и их родители в пабликах тюменских городов возмутились, что актировку снова ввели только для младших классов. Жители региона признались, что волнуются о своих детях, которым пришлось идти за знаниями по морозу и ветру.
«Опять, маленьким детям актировка, а 6-9 классам? Чтобы, пока топали до школы, замерзли?», «Эх, почему не до 9 класса?», «А старшеклассники — не люди?», «Сегодня так жаль было сына в такой ветер отправлять в школу», — поделились жители разных городов.
Школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры пожаловались Екатерине Мизулиной, что в школах не отменили занятия при похолодании. Многим было сложно добраться до школ из-за мороза, сильного ветра, неубранных сугробов по пути.