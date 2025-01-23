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Posted 23 января, 06:50

Published 23 января, 06:50

Modified 23 января, 08:21

Updated 23 января, 08:21

Актировки: вторую смену в тюменских школах тоже отменили

Актировки: вторую смену в тюменских школах тоже отменили

23 января 2025, 06:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Младшеклассникам разрешили не приходить на занятия со второй смены во всей Тюменской области.

Занятия в очном формате отменили для учащихся 1-4 классов в школах Тюмени и района, Ишима, Заводоуковска, Тобольска и Ялуторовска.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха -25 градусов и скоростью ветра 5 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — сообщила администрация Ишима.
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Школьники и их родители в пабликах тюменских городов возмутились, что актировку снова ввели только для младших классов. Жители региона признались, что волнуются о своих детях, которым пришлось идти за знаниями по морозу и ветру.

«Опять, маленьким детям актировка, а 6-9 классам? Чтобы, пока топали до школы, замерзли?», «Эх, почему не до 9 класса?», «А старшеклассники — не люди?», «Сегодня так жаль было сына в такой ветер отправлять в школу», — поделились жители разных городов.

Школьники Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры пожаловались Екатерине Мизулиной, что в школах не отменили занятия при похолодании. Многим было сложно добраться до школ из-за мороза, сильного ветра, неубранных сугробов по пути.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Тобольск#Актировка
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