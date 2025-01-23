Верхняя планка дохода таксистов в Тюмени достигла 108 тысяч рублей

В 2024 году максимальный доход водителей такси составлял 135,3 тыс. рублей. Но с сентября им приходится тратиться на полис ОСГОП. Аналитики напомнили, что у таксистов нет фиксированной зарплаты, а доход зависит от количества выполненных заказов. Стоимость поездки тоже не одинакова и зависит от времени суток, погоды и даже того, будни на дворе или праздничные дни.