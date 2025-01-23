Верхняя планка дохода таксистов в Тюмени достигла 108 тысяч рублей

Posted 23 января, 06:00
Published 23 января, 06:00
Modified 23 января, 06:02
Updated 23 января, 06:02
Почти половина таксистов в начале текущего года достигла уровня среднего заработка в размере 79,1 тыс. рублей в месяц. Еще четверть водителей вышла на минимальный доход — 56,5 тыс. рублей. Верхняя планка заработка таксистов в 2025 году составила 108,9 тыс. рублей, приводит РБК Тюмень данные JobFilter.
В 2024 году максимальный доход водителей такси составлял 135,3 тыс. рублей. Но с сентября им приходится тратиться на полис ОСГОП. Аналитики напомнили, что у таксистов нет фиксированной зарплаты, а доход зависит от количества выполненных заказов. Стоимость поездки тоже не одинакова и зависит от времени суток, погоды и даже того, будни на дворе или праздничные дни.
Напомним, часть таксистов отказалась выходить на работу в морозные дни из-за низких цен на поездки. Водители заявили, что пассажиры должны доплачивать им за работу в холодное время. Жители Тюмени возмутились подобными заявлениями.