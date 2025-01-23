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Posted 23 января, 06:00

Published 23 января, 06:00

Modified 23 января, 06:02

Updated 23 января, 06:02

Верхняя планка дохода таксистов в Тюмени достигла 108 тысяч рублей

Верхняя планка дохода таксистов в Тюмени достигла 108 тысяч рублей

23 января 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
С начала 2025 года водители такси в Тюмени стали зарабатывать до 108,9 тыс. рублей в месяц. Но по сравнению с прошлым годом их доходы уменьшились.

Почти половина таксистов в начале текущего года достигла уровня среднего заработка в размере 79,1 тыс. рублей в месяц. Еще четверть водителей вышла на минимальный доход — 56,5 тыс. рублей. Верхняя планка заработка таксистов в 2025 году составила 108,9 тыс. рублей, приводит РБК Тюмень данные JobFilter.

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В 2024 году максимальный доход водителей такси составлял 135,3 тыс. рублей. Но с сентября им приходится тратиться на полис ОСГОП. Аналитики напомнили, что у таксистов нет фиксированной зарплаты, а доход зависит от количества выполненных заказов. Стоимость поездки тоже не одинакова и зависит от времени суток, погоды и даже того, будни на дворе или праздничные дни.

Напомним, часть таксистов отказалась выходить на работу в морозные дни из-за низких цен на поездки. Водители заявили, что пассажиры должны доплачивать им за работу в холодное время. Жители Тюмени возмутились подобными заявлениями.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Зарплата#Такси
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