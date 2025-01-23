В Тюмени и области объявили актированный день

Большинство родителей одобрили такое решение в комментариях под объявлениями властей в соцсетях. Но в Тюмени аншли те, кто остался недоволен отменой занятий для школьников. Тюменцы усомнились, что юные горожане будут сидеть дома и беречь здоровье.