В Тюмени и области объявили актированный день

Posted 23 января, 02:27
Published 23 января, 02:27
Modified 23 января, 02:29
Updated 23 января, 02:29
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении городской мэрии.
Аналогичные объявления разместили власти Тюменского района, Ялуторовска, Ишима. В Тобольске занятия отменили для всех учеников первой смены.
«В связи с низкой температурой наружного воздуха 23 января занятия в очном режиме в 1-9 классах 1-й смены в общеобразовательных организациях Тобольска отменяются», — сообщила администрация города.
Большинство родителей одобрили такое решение в комментариях под объявлениями властей в соцсетях. Но в Тюмени аншли те, кто остался недоволен отменой занятий для школьников. Тюменцы усомнились, что юные горожане будут сидеть дома и беречь здоровье.
«И все дети пойдут гулять и шманаться по ТРЦ», «Всё бы не чего, но когда до школы идти 3 км и потом обратно, как бы не заболеть», «Днем будет на улице теплее, даже вчера при таком морозе дети гуляли и прыгали по сугробам», — поделились мнением горожане.
Накануне школьные занятия отменили только для младшеклассников в Тюменском районе. Многие родители в Тюмени были этим возмущены и просто не отпустили своих детей в школу по морозу.