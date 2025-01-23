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Posted 23 января, 02:27

Published 23 января, 02:27

Modified 23 января, 02:29

Updated 23 января, 02:29

В Тюмени и области объявили актированный день

В Тюмени и области объявили актированный день

23 января 2025, 02:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Школьные занятия в первую смену для младших классов отменили по всей Тюменской области на фоне усилившихся морозов. Но и это решение вызвало недовольство тюменцев.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются», — говорится в сообщении городской мэрии.

Аналогичные объявления разместили власти Тюменского района, Ялуторовска, Ишима. В Тобольске занятия отменили для всех учеников первой смены.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха 23 января занятия в очном режиме в 1-9 классах 1-й смены в общеобразовательных организациях Тобольска отменяются», — сообщила администрация города.
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Большинство родителей одобрили такое решение в комментариях под объявлениями властей в соцсетях. Но в Тюмени аншли те, кто остался недоволен отменой занятий для школьников. Тюменцы усомнились, что юные горожане будут сидеть дома и беречь здоровье.

«И все дети пойдут гулять и шманаться по ТРЦ», «Всё бы не чего, но когда до школы идти 3 км и потом обратно, как бы не заболеть», «Днем будет на улице теплее, даже вчера при таком морозе дети гуляли и прыгали по сугробам», — поделились мнением горожане.

Накануне школьные занятия отменили только для младшеклассников в Тюменском районе. Многие родители в Тюмени были этим возмущены и просто не отпустили своих детей в школу по морозу.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Тобольск#Погода
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