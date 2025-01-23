В Тюмень пришли настоящие морозы, а чиновница нахамила местным жителям в чате

К слову, некоторые дети в городе, к слову, оказались довольно хитры и предприимчивы. Из-за того, что многим пришлось таки выйти на улицу за день до этого, тоже в довольно морозный день, школьники решили пожаловаться. И не кому попало, а Екатерине Мизулиной. Ее соцсети завалили комментариями дети из Тюмени, Ямала и Югры, рассказав о том, как тяжело им было добираться до места учебы и как бы они мечтали об отмене занятий. В целом, мечта осуществилась.