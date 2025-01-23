В Тюмень пришли настоящие морозы, а чиновница нахамила местным жителям в чате

Posted 23 января, 13:19
Published 23 января, 13:19
Modified 23 января, 13:21
Updated 23 января, 13:21
В первую очередь, многие жители региона столкнулись с температурной тряской. Морозы -30, пронизывающий ветер, холод, невозможность стоять переходили в другую крайность. Это общественный транспорт, дождавшись в него, люди буквально ныряли, чтобы греться, однако там сталкивались с сильными перегревами из-за работающих на полную мощность печек. Ситуацию усугубляет сильный ветер, который сбивает с ног. Автомобилисты тоже страдают — гололед превращает поездки на машинах в испытание, а некоторые авто и вовсе не справляются — и не заводятся.
Зато порадоваться могут школьники. Сегодня в городе был так называемый актированный день. Занятия отменили. Причем как в первую, так и вторую смену. Причина та же — морозы и холод. Дети, может и счастливы, а родители не очень. Некоторые высказали недовольство, решив, что вместо уроков школьники пойдут мерзнуть на улицу без причины — и разболеются.
К слову, некоторые дети в городе, к слову, оказались довольно хитры и предприимчивы. Из-за того, что многим пришлось таки выйти на улицу за день до этого, тоже в довольно морозный день, школьники решили пожаловаться. И не кому попало, а Екатерине Мизулиной. Ее соцсети завалили комментариями дети из Тюмени, Ямала и Югры, рассказав о том, как тяжело им было добираться до места учебы и как бы они мечтали об отмене занятий. В целом, мечта осуществилась.
Еще одно любопытное событие — предприимчивость таксистов. Многие решили, что в такие морозы можно поднять цены на свои услуги. Те, кто возил пассажиров во время похолодания заявили, что траты выросли из-за необходимости прогревать автомобиль и постоянно держать двигатель работающим. Это повышает издержки, а значит, нужно повышать цены.
Тюменцы шутку не оценили. Правда, некоторые согласились, что в условиях нынешних пробок и растущих цен на бензин повышение цен логично.
На мясных прилавках в Тюменской области за 2024 года нашли более 200 кг продукции, не отвечавшей требованиям безопасности. Статистикой поделился региональный Роспотребнадзор. Порядка 42 партий мяса и мясопродуктов общим весом более 200 кг сняли с реализации. Чаще всего производители нарушали правила маркировки, информирования потребителей, а также допускали реализацию продуктов с истекшим сроком годности. Также в некоторых видах мяса были найдены антибиотики, опасные для организма, а некоторые образцы не соответствовали микробиологическим показателям.
Тюменцы начали массово жаловаться на медицинские услуги в городе. Жалобы начали массово появляться в городских соцсетях, а после — начали отправлять обращения в нашу редакцию. Многие не могут попасть на прием, сдать анализы, пройти обследования или просто дождаться своей очереди.
Жалующиеся также сетуют на то, что приходится обращаться в платные клиники и следить за своим здоровьем только там. Альтернатив просто нет, поскольку получить, то что нужно за бесплатно — практически невозможно.
Причины все те же. Нехватка врачей и отсутствие финансирования.
Тюменская чиновница решила выйти к народу в групповом чате, но не выдержала накала страстей и критики. Речь идет о ситуации с аптеками в Чикчинском МО, там жители жаловались на отсутствие аптек. Пообщаться с людьми в районном чате решила чиновница Равиля Афлетунова. После перепалки она заявила, что не намерена тратить драгоценное время на общение и пререкательства, отправив всех недовольных ей в бан. В этом ей помог и глава района.
Заметным сегодня стало и массовое ДТП на улице Монтажников в Тюмени. В нем были задействованы сразу восемь авто. Правда, отдельно друг от друга. Выстроившись вереницей, могло показаться, что это одна массовая авария, однако в Госавтоинспекции объяснили, что это не так. Все дело в том, что это несколько локальных аварий подряд. Пострадавшие, кстати, есть. Как минимум, один человек.