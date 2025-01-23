В России начинают появляться новые практичные интернет-сервисы для автолюбителей

Основные цели таких сервисов включают удобство и безопасность, а также предоставление дополнительной информации для владельцев премиальных внедорожников, которые хотят иметь доступ к актуальным данным о состоянии своего транспорта в любое время и в любом месте. В процессе движения система предлагает информацию о загруженности дорог, пробках и погодных условиях. Умная программа также может предупредить владельца о сроках следующего технического обслуживания или плановых проверках в официальном сервисном центре.