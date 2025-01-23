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Posted 23 января, 17:27

Published 23 января, 17:27

Modified 23 января, 17:27

Updated 23 января, 17:27

В России начинают появляться новые практичные интернет-сервисы для автолюбителей

В России начинают появляться новые практичные интернет-сервисы для автолюбителей

23 января 2025, 17:27
Фото: Изображение Midjourney.
После ухода некоторых западных и европейских компаний с российского авторынка возникли возможности для новых игроков, которые предлагают технологии, сопоставимые, а порой и превосходящие их предложения.

Каждый владелец премиального автомобиля надеется на надежное и удобное функционирование онлайн-сервисов, которые предоставляют множество дополнительных функций — от дистанционного управления до диагностики технического состояния автомобиля. Об этом пишет newsnn.ru.

Теперь можно удобно управлять разными функциями автомобиля и получать важные данные через мобильный телефон. Такого рода система онлайн-сервисов реализуется в таких продуктах, как BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX).

Например, в системе EXEED Connect помимо функции удаленного управления автомобилем через приложение (включение двигателя, активация системы климат-контроля, запуск обогрева сидений, руля и лобового стекла) доступны сведения о пробеге, среднем расходе топлива, состоянии топливного бака, а также о давлении в шинах.

Основные цели таких сервисов включают удобство и безопасность, а также предоставление дополнительной информации для владельцев премиальных внедорожников, которые хотят иметь доступ к актуальным данным о состоянии своего транспорта в любое время и в любом месте. В процессе движения система предлагает информацию о загруженности дорог, пробках и погодных условиях. Умная программа также может предупредить владельца о сроках следующего технического обслуживания или плановых проверках в официальном сервисном центре.

В современном мире онлайн-сервисы для автомобилей, особенно категории премиум, стали не роскошью, а необходимостью. Приоритетом становятся безопасность и эффективное использование автомобиля, остается только выбрать вариант, обеспечивающий полный контроль над транспортным средством.

#Авто
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