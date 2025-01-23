В квартире тюменки промерзли стены

Posted 23 января, 04:36
Published 23 января, 04:36
Modified 23 января, 04:38
Updated 23 января, 04:38
Специалисты государственной жилищной инспекции Тюменской области проверили жалобу жительницы Тюмени на холод в квартире. Женщина рассказала, что батареи местами чуть теплые, как и вода из горячего крана. Сотрудники ведомства проверили холодную квартиру с помощью приборов.
«Жительница дома №131 ул. Новосибирской в Тюмени обратилась в жилищную инспекцию. Тепловизионное обследование подтвердило промерзание стены в одной из комнат», — пояснили в ведомстве.
Бегущая из крана горячая вода оказалась не такой уж горячей: +58 градусов при норме в 60-75 градусов. Температура в квартире была в пределах нормы, но специалисты подтвердили, что батареи прогреваются неравномерно.
Инспекция выдала ТСЖ «Содружество» предписание и дала срок на устранение нарушений до 17 марта.
Ранее глава СКР поручил проверить ситуацию с тюменской пенсионеркой, которая живет в расселенном доме без тепла.