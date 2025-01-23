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Posted 23 января, 04:36

Published 23 января, 04:36

Modified 23 января, 04:38

Updated 23 января, 04:38

В квартире тюменки промерзли стены

В квартире тюменки промерзли стены

23 января 2025, 04:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Жительница Тюмени пожаловалась на холод в квартире, а одна стена полностью промерзла.

Специалисты государственной жилищной инспекции Тюменской области проверили жалобу жительницы Тюмени на холод в квартире. Женщина рассказала, что батареи местами чуть теплые, как и вода из горячего крана. Сотрудники ведомства проверили холодную квартиру с помощью приборов.

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«Жительница дома №131 ул. Новосибирской в Тюмени обратилась в жилищную инспекцию. Тепловизионное обследование подтвердило промерзание стены в одной из комнат», — пояснили в ведомстве.

Бегущая из крана горячая вода оказалась не такой уж горячей: +58 градусов при норме в 60-75 градусов. Температура в квартире была в пределах нормы, но специалисты подтвердили, что батареи прогреваются неравномерно.

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Инспекция выдала ТСЖ «Содружество» предписание и дала срок на устранение нарушений до 17 марта.

Ранее глава СКР поручил проверить ситуацию с тюменской пенсионеркой, которая живет в расселенном доме без тепла.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Недвижимость#ЖКХ#Жилищная инспекция то
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