nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 08:20

Published 23 января, 08:20

Modified 23 января, 11:22

Updated 23 января, 11:22

Тюменцам рассказали, куда можно съездить отдохнуть в пределах 100 тысяч рублей.

Турция — 90 тысяч на двоих! Куда поехать отдыхать из Тюмени, чтоб не разориться?

23 января 2025, 08:20
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, куда можно съездить отдохнуть в пределах 100 тысяч рублей.

Тюменцам рассказали, куда можно съездить отдохнуть в пределах 100 тысяч рублей

Сюжет
Отдых
Куда отправиться из Тюмени на отдых, если бюджет на двоих ограничен 100 тысячами рублей? Мы собрали самые доступные варианты для путешествий — от уютных уголков России до популярных зарубежных курортов. Узнайте, где можно провести незабываемый отпуск, не разоряя семейный бюджет.

Варианты отдыха в России

Для тюменцев бюджет в 100 тысяч рублей на двоих — вполне реальный ориентир, чтобы организовать комфортный отдых. Для «Нашего города» представительница одной из турфирм Мария Толмачева сделала подборку туров в пределах 100 тысяч рублей на двоих.

С таким бюджетом смело можно поехать в Сочи и на Красную поляну. Перелет туда-обратно из Тюмени на двоих — 30-35 тысяч рублей (зависит от сезона). Проживание в отеле среднего уровня — от 3 тысяч рублей за ночь. За неделю это около 21 тысячи. Еда и развлечения — 15-20 тысяч рублей. В сумме выйдет около 80 тысяч рублей за 7-дневный отдых пары человек.

«Сочи — это универсальное направление. Здесь можно организовать как бюджетный, так и люксовый отдых. Для экономии рекомендую бронировать жилье заранее или выбирать гостиницы в Адлере — цены там ниже, чем в центре Сочи», - говорит Толмачева.
Красная поляна.
Красная поляна.
Красная поляна.
Красная поляна.. Фото: 1MI
Врача-мошенника из Тюмени поймали в Сочи
Узнать подробнее

Алтайские горы и чистейшие озера — это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть на природе. Перелет до Горно-Алтайска и обратно на двоих — около 40 тысяч рублей. Проживание в гостевых домах или базах отдыха — от 1,5 тысячи рублей за ночь (около 10 тысяч за неделю). Экскурсии и питание — 20-30 тысяч рублей. В сумме выйдет около 90 тысяч рублей за неделю.

«На Алтае вообще не обязательно тратиться на дорогие экскурсии. Многие природные достопримечательности — горы, водопады, озера — доступны самостоятельно, и это помогает существенно сократить расходы», - говорит менеджер туров.
Фото: 1MI

Не стоит забывать и о культурной столице — Санкт-Петербурге. Это место очаровывает туристов в любое время года. Перелет из Тюмени и обратно — 25-30 тысяч рублей. Проживание в недорогих отелях или апартаментах — 2-2,5 тысячи рублей за ночь (14-17 тысяч за неделю). Посещение музеев, театров и питание — 20-25 тысяч рублей. И так даже без особой экономии можно уложиться в сумму около 90-100 тысяч рублей за неделю.

«Если вы собираетесь в Санкт-Петербург, выбирайте менее туристические сезоны, например, сейчас хорошее время. Цены на жилье и билеты ниже, а достопримечательности не так переполнены», — советует Толмачева.
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.. Фото: 1MI
Здесь делать нечего? Молодые тюменцы рассказали, почему переезжают в Санкт-Петербург
Узнать подробнее

Зарубежные направления

Бюджета в 100 тысяч рублей хватит, чтобы отправиться в одно из самых популярных среди тюменцев направлений — в Турцию. Анталия, Алания и Кемер готовы встретить вас фирменным «все включено». За 100 тысяч рублей можно найти уже готовый тур на 7 ночей. Более того, цены на хорошие отели стартуют от 90 тысяч рублей, в сумму уже включен перелет.

«Готовый тур с перелетом, проживанием и питанием можно организовать от 90 тысяч рублей за двоих. Турция привлекает туристов комфортным соотношением цены и качества. Даже в бюджетных отелях сервис остается на высоком уровне», — говорит специалист.
Турция
Турция
Турция
Турция
Турция. Фото: 1MI
В тюменских магазинах появится масло из Турции: как это повлияет на местный рынок
Узнать подробнее

Смело можно рассчитывать на Египет — Шарм-эль-Шейх и Хургада смогут согреть вас морозной зимой. Солнечный Египет с его Красным морем — отличный выбор для зимнего или весеннего отдыха. Тур «все включено» можно спланировать на сумму от 95 тысяч рублей на двоих. Сюда уже будут включены перелеты и проживание в роскошном отеле.

«Египет идеально подходит для тех, кто хочет провести отпуск в тепле зимой. Однако имейте в виду, что цены на туры в праздничные периоды, то есть в новогодние или майские праздники, могут быть выше. Февраль — отличное время, чтобы отдохнуть от снега и морозов», — отмечает сотрудница.

Если вы хотите потратить еще меньше на двоих, то Толмачева напоминает о том, что туры в Казахстан — это доступно и интересно. Близость к Тюмени делает Казахстан доступным вариантом для недорогого путешествия. Перелет до Алматы обойдется примерно в 20 тысяч рублей на двоих. Проживание — от 1,5 тысячи рублей за ночь (10 тысяч за неделю). Питание и развлечения — 20-30 тысяч рублей. В итоге можно уложиться в сумму около 60-70 тысяч рублей за неделю.

«Казахстан — это интересное направление для тех, кто хочет отдохнуть за границей, но не тратить много времени на дорогу. Горнолыжные курорты в Алматы или озеро Боровое станут приятным открытием», — анонсирует Толмачева.

С бюджетом в 100 тысяч рублей на двоих можно организовать качественный отдых как внутри России, так и за ее пределами. Главное — заранее продумать маршрут, учесть сезонность и выбрать подходящий вариант. Независимо от направления, каждое путешествие может стать уникальным опытом, который подарит массу ярких эмоций и воспоминаний!

Горнолыжный курорт.
Горнолыжный курорт.. Фото: 1MI
6 тысяч с человека: термальные курорты Тюмени повысили ценники
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год цены на туристические поездки за границу в Тюменской области увеличились на 20–25%. Это связано с колебаниями курса валют и удорожанием авиаперелётов.

Читайте также:
Из зимы в лето: куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит?Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в РоссииТюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Турция#Отпуск#Путешествия#Путешественники#Отдых за границей#Путешествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика