Турция — 90 тысяч на двоих! Куда поехать отдыхать из Тюмени, чтоб не разориться?

Posted 23 января, 08:20
Published 23 января, 08:20
Modified 23 января, 11:22
Updated 23 января, 11:22
Для тюменцев бюджет в 100 тысяч рублей на двоих — вполне реальный ориентир, чтобы организовать комфортный отдых. Для «Нашего города» представительница одной из турфирм Мария Толмачева сделала подборку туров в пределах 100 тысяч рублей на двоих.
С таким бюджетом смело можно поехать в Сочи и на Красную поляну. Перелет туда-обратно из Тюмени на двоих — 30-35 тысяч рублей (зависит от сезона). Проживание в отеле среднего уровня — от 3 тысяч рублей за ночь. За неделю это около 21 тысячи. Еда и развлечения — 15-20 тысяч рублей. В сумме выйдет около 80 тысяч рублей за 7-дневный отдых пары человек.
«Сочи — это универсальное направление. Здесь можно организовать как бюджетный, так и люксовый отдых. Для экономии рекомендую бронировать жилье заранее или выбирать гостиницы в Адлере — цены там ниже, чем в центре Сочи», - говорит Толмачева.
Алтайские горы и чистейшие озера — это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть на природе. Перелет до Горно-Алтайска и обратно на двоих — около 40 тысяч рублей. Проживание в гостевых домах или базах отдыха — от 1,5 тысячи рублей за ночь (около 10 тысяч за неделю). Экскурсии и питание — 20-30 тысяч рублей. В сумме выйдет около 90 тысяч рублей за неделю.
«На Алтае вообще не обязательно тратиться на дорогие экскурсии. Многие природные достопримечательности — горы, водопады, озера — доступны самостоятельно, и это помогает существенно сократить расходы», - говорит менеджер туров.
Не стоит забывать и о культурной столице — Санкт-Петербурге. Это место очаровывает туристов в любое время года. Перелет из Тюмени и обратно — 25-30 тысяч рублей. Проживание в недорогих отелях или апартаментах — 2-2,5 тысячи рублей за ночь (14-17 тысяч за неделю). Посещение музеев, театров и питание — 20-25 тысяч рублей. И так даже без особой экономии можно уложиться в сумму около 90-100 тысяч рублей за неделю.
«Если вы собираетесь в Санкт-Петербург, выбирайте менее туристические сезоны, например, сейчас хорошее время. Цены на жилье и билеты ниже, а достопримечательности не так переполнены», — советует Толмачева.
Бюджета в 100 тысяч рублей хватит, чтобы отправиться в одно из самых популярных среди тюменцев направлений — в Турцию. Анталия, Алания и Кемер готовы встретить вас фирменным «все включено». За 100 тысяч рублей можно найти уже готовый тур на 7 ночей. Более того, цены на хорошие отели стартуют от 90 тысяч рублей, в сумму уже включен перелет.
«Готовый тур с перелетом, проживанием и питанием можно организовать от 90 тысяч рублей за двоих. Турция привлекает туристов комфортным соотношением цены и качества. Даже в бюджетных отелях сервис остается на высоком уровне», — говорит специалист.
Смело можно рассчитывать на Египет — Шарм-эль-Шейх и Хургада смогут согреть вас морозной зимой. Солнечный Египет с его Красным морем — отличный выбор для зимнего или весеннего отдыха. Тур «все включено» можно спланировать на сумму от 95 тысяч рублей на двоих. Сюда уже будут включены перелеты и проживание в роскошном отеле.
«Египет идеально подходит для тех, кто хочет провести отпуск в тепле зимой. Однако имейте в виду, что цены на туры в праздничные периоды, то есть в новогодние или майские праздники, могут быть выше. Февраль — отличное время, чтобы отдохнуть от снега и морозов», — отмечает сотрудница.
Если вы хотите потратить еще меньше на двоих, то Толмачева напоминает о том, что туры в Казахстан — это доступно и интересно. Близость к Тюмени делает Казахстан доступным вариантом для недорогого путешествия. Перелет до Алматы обойдется примерно в 20 тысяч рублей на двоих. Проживание — от 1,5 тысячи рублей за ночь (10 тысяч за неделю). Питание и развлечения — 20-30 тысяч рублей. В итоге можно уложиться в сумму около 60-70 тысяч рублей за неделю.
«Казахстан — это интересное направление для тех, кто хочет отдохнуть за границей, но не тратить много времени на дорогу. Горнолыжные курорты в Алматы или озеро Боровое станут приятным открытием», — анонсирует Толмачева.
С бюджетом в 100 тысяч рублей на двоих можно организовать качественный отдых как внутри России, так и за ее пределами. Главное — заранее продумать маршрут, учесть сезонность и выбрать подходящий вариант. Независимо от направления, каждое путешествие может стать уникальным опытом, который подарит массу ярких эмоций и воспоминаний!
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последний год цены на туристические поездки за границу в Тюменской области увеличились на 20–25%. Это связано с колебаниями курса валют и удорожанием авиаперелётов.