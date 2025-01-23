Турция — 90 тысяч на двоих! Куда поехать отдыхать из Тюмени, чтоб не разориться?

Если вы хотите потратить еще меньше на двоих, то Толмачева напоминает о том, что туры в Казахстан — это доступно и интересно. Близость к Тюмени делает Казахстан доступным вариантом для недорогого путешествия. Перелет до Алматы обойдется примерно в 20 тысяч рублей на двоих. Проживание — от 1,5 тысячи рублей за ночь (10 тысяч за неделю). Питание и развлечения — 20-30 тысяч рублей. В итоге можно уложиться в сумму около 60-70 тысяч рублей за неделю.