Шесть светофоров отключат в одном из районов Тюмени

Posted 23 января, 02:58
Published 23 января, 02:58
Modified 23 января, 03:00
Updated 23 января, 03:00
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в Тюмени отключат светофоры в районе Червишевского тракта, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс». Водителей призвали быть особенно внимательными на дороге.
Полный рабочий день с 9:00 до 17:00 останутся темными светофоры на Червишевском тракте в районе школы № 69, на перекрестке с улицей Ставропольской и на самой Ставропольской в районе дома №3.
Под отключение с 13:00 до 17:00 попал светофор на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов. А с 13:00 до 16:00 будет бездействовать электронные постовые сразу на дух перекрестках: на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, а также Самарцева и Южной.
В Тюмень пришла морозная и снежная погода, из-за которой ухудшилась видимость на дорогах. Водители пожаловались, что приходится ехать почти вслепую по автодороге Тюмень-Тобольск.