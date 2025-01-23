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Posted 23 января, 02:58

Published 23 января, 02:58

Modified 23 января, 03:00

Updated 23 января, 03:00

Шесть светофоров отключат в одном из районов Тюмени

Шесть светофоров отключат в одном из районов Тюмени

23 января 2025, 02:58
Фото: 1MI.
Коммунальщики днем 23 января отключат светофоры на одной из самых загруженных Тюменских улиц и даже около школы.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в Тюмени отключат светофоры в районе Червишевского тракта, предупредили в МКУ «Тюменьгортранс». Водителей призвали быть особенно внимательными на дороге.

Полный рабочий день с 9:00 до 17:00 останутся темными светофоры на Червишевском тракте в районе школы № 69, на перекрестке с улицей Ставропольской и на самой Ставропольской в районе дома №3.

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Под отключение с 13:00 до 17:00 попал светофор на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов. А с 13:00 до 16:00 будет бездействовать электронные постовые сразу на дух перекрестках: на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, а также Самарцева и Южной.

В Тюмень пришла морозная и снежная погода, из-за которой ухудшилась видимость на дорогах. Водители пожаловались, что приходится ехать почти вслепую по автодороге Тюмень-Тобольск.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Отключения светофоров
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