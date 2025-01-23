Шесть светофоров отключат в одном из районов Тюмени

Под отключение с 13:00 до 17:00 попал светофор на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов. А с 13:00 до 16:00 будет бездействовать электронные постовые сразу на дух перекрестках: на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, а также Самарцева и Южной.