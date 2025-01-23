Российские звезды стали отвергать бодипозитив и чаще предпочитают сбрасывать вес

Posted 23 января, 13:09
Published 23 января, 13:09
Modified 23 января, 13:09
Updated 23 января, 13:09
Совершенно очевидно, что каждый человек индивидуален и заслуживает уважения, независимо от своих физических данных, пишет 56orb.ru. Тем не менее, если существует реальная возможность улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни, почему бы не воспользоваться ею? Например, Полина Гагарина сумела сбросить 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20; комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма и сохранила при этом свою непревзойденную харизму; а Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном тоже смогла избавиться от 40 лишних килограммов.
Кроме того, стоит упомянуть, что те, кто раньше был сторонником бодипозитива, стали более положительно относиться к изменению своего тела, когда начали терять избыточный вес. В России в прошлом году появился новый отечественный препарат на основе семаглутида, который помогает в борьбе с ожирением.
Фармацевтическая компания «Промомед» производит его под названием «Велгия» и осуществляет поставки в аптеки страны в рамках программы импортозамещения. Этот препарат ориентирован на людей, страдающих от метаболических расстройств, таких как избыточный вес, ожирение и диабет второго типа.
Российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина подчеркнула важность сохранения физической формы. В то же время она рассказала, что её плотный график репетиций и гастролей не оставляет возможности для регулярного посещения спортзала и строгих диет. Кристина признается, что, подобно многим другим, иногда хочет насладиться вкусной пищей во время перерывов между занятиями. На её взгляд, рано или поздно ей, как и многим публичным (да и непубличным) людям, придется искать новые способы для поддержания своей физической формы.