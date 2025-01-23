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Posted 23 января, 13:09

Published 23 января, 13:09

Modified 23 января, 13:09

Updated 23 января, 13:09

Российские звезды стали отвергать бодипозитив и чаще предпочитают сбрасывать вес

Российские звезды стали отвергать бодипозитив и чаще предпочитают сбрасывать вес

23 января 2025, 13:09
Фото: Изображение Midjourney.
Бодипозитив, смысл которого заключается в принятии своего тела таким, какое оно есть, недавно привлек значительное внимание общества. Однако со временем первоначально высокий интерес к этому движению начал снижаться.

Совершенно очевидно, что каждый человек индивидуален и заслуживает уважения, независимо от своих физических данных, пишет 56orb.ru. Тем не менее, если существует реальная возможность улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни, почему бы не воспользоваться ею? Например, Полина Гагарина сумела сбросить 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20; комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма и сохранила при этом свою непревзойденную харизму; а Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном тоже смогла избавиться от 40 лишних килограммов.

Кроме того, стоит упомянуть, что те, кто раньше был сторонником бодипозитива, стали более положительно относиться к изменению своего тела, когда начали терять избыточный вес. В России в прошлом году появился новый отечественный препарат на основе семаглутида, который помогает в борьбе с ожирением.

Фармацевтическая компания «Промомед» производит его под названием «Велгия» и осуществляет поставки в аптеки страны в рамках программы импортозамещения. Этот препарат ориентирован на людей, страдающих от метаболических расстройств, таких как избыточный вес, ожирение и диабет второго типа.

Российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина подчеркнула важность сохранения физической формы. В то же время она рассказала, что её плотный график репетиций и гастролей не оставляет возможности для регулярного посещения спортзала и строгих диет. Кристина признается, что, подобно многим другим, иногда хочет насладиться вкусной пищей во время перерывов между занятиями. На её взгляд, рано или поздно ей, как и многим публичным (да и непубличным) людям, придется искать новые способы для поддержания своей физической формы.

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