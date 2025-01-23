Российские звезды стали отвергать бодипозитив и чаще предпочитают сбрасывать вес

Совершенно очевидно, что каждый человек индивидуален и заслуживает уважения, независимо от своих физических данных, пишет 56orb.ru. Тем не менее, если существует реальная возможность улучшить состояние здоровья и повысить качество жизни, почему бы не воспользоваться ею? Например, Полина Гагарина сумела сбросить 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20; комедийная актриса Ольга Картункова похудела на 84 килограмма и сохранила при этом свою непревзойденную харизму; а Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном тоже смогла избавиться от 40 лишних килограммов.