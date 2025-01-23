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Posted 23 января, 11:11

Published 23 января, 11:11

Modified 23 января, 11:38

Updated 23 января, 11:38

Строительного короля Тюмени на баттл вызвал небольшой девелопер

Разборки за цены. Строительного короля Тюмени на баттл вызвал небольшой девелопер

23 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.

Строительного короля Тюмени на баттл вызвал небольшой девелопер

Сюжет
Строительство
В Тюмени в ближайшее время может разгореться баттл между девелоперами. Пройдет он в словесном формате, зато оппоненты будут внушительные. Выступят друг против друга «Строительный король» Тюмени Ильдар Хусаинов, а также небольшой девелопер Илья Пискулин.

Поводом для батла стала публикация Ильи о том, что он планирует повышать цены на свои услуги на 25%, что показалось Хусаинову недопустимым, он считает, что в застройке должны быть фиксируемые и снижающиеся цены.

В целом я буду отстаивать позицию, что такой рост цен необъективен и так нечестно! Более того, готов защищать позицию о том, что надо сделать все возможное в строительной сфере, чтобы цены снижались и при этом бизнес был маржинальным в разумной степени! — сообщил глава агентства «Этажи».

Илья Пискулин, в свою очередь, от предложения отказываться не стал, его компания «Творчество», куда более маленькая, а значит, он может себе позволить говорить куда больше, и самое главное, говорить правду, о том, что снижение цен сейчас — не рентабельно и невозможно.

Большие девелоперы, к сожалению, вынуждены повторять одну и ту же фразу «у нас все хорошо». Я же, как застройщик у которого все по-настоящему в порядке покажу, как на самом деле все может обстоять у многих игроков. Ситуация в отрасли очень серьезная, а риелторы, педалирующие тему снижения цен, превращают это все в хиханьки и хаханьки, — сообщил Пискулин.

Место и дату проведения баттла оба участника определят и объявят позже.

Видео: Илья Пискулин (Канал).
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