Разборки за цены. Строительного короля Тюмени на баттл вызвал небольшой девелопер

Илья Пискулин, в свою очередь, от предложения отказываться не стал, его компания «Творчество», куда более маленькая, а значит, он может себе позволить говорить куда больше, и самое главное, говорить правду, о том, что снижение цен сейчас — не рентабельно и невозможно.