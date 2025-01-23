Почта России подвела итоги минувшего года

Михаил Волков отметил, что цель компании — предоставлять стабильное и качественное обслуживание каждому клиенту в любой точке России. Он добавил, что в нашей стране почта — это не просто оператор связи, а центр жизненно важных услуг, который объединяет людей и страну. В прошедшем году Почте России удалось добиться заметного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив множество полезных сервисов, а также облегчив работу сотрудников. Генеральный директор компании подчеркнул, что курс на трансформацию будет продолжен и в 2025 году.