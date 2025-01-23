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Posted 23 января, 17:25

Published 23 января, 17:25

Modified 23 января, 17:26

Updated 23 января, 17:26

Почта России подвела итоги минувшего года

Почта России подвела итоги минувшего года

23 января 2025, 17:25
Фото: Пресс-служба Почты России.
Генеральный директор Почты России Михаил Волков оценил результаты работы компании за прошедший год. Он подчеркнул, что компания добилась значительного прогресса в развитии и улучшении почтовых сервисов, а также условий для клиентов и сотрудников.

Одним из основных достижений стало трёхкратное ускорение выдачи посылок благодаря внедрению QR-идентификации. К концу года этой системой пользовались 6 миллионов россиян. Более тысячи почтовых отделений обзавелись зонами самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять письма и посылки без помощи операторов, пишут «Новые Известия».

Мобильное приложение и сайт компании также претерпели масштабные обновления. Теперь оформление подписки, отправка денежных переводов или открыток доступны в одном окне. Этими функциями воспользовались 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей портала.

Почта России расширила спектр международных финансовых услуг. Теперь можно осуществлять денежные переводы в 17 стран, включая Кипр, Грецию и Турцию.

В 2024 году Почта России укрепила сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами. В 22 тысячах отделений можно получить заказы с «Яндекс.Маркета», в 32 тысячах — с Ozon. Совместно с Wildberries было открыто более 6 тысяч пунктов выдачи заказов.

Компания также активно поддерживает военнослужащих и жителей приграничных регионов. Было принято около 350 тысяч посылок военнослужащим, доставлено свыше 600 тысяч отправлений жителей приграничья.

Для корпоративных клиентов Почта России упростила процесс подключения через цифровую оферту, а совместно с ОАО «РЖД» запустила сервис доставки крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами, что ускорило логистику.

Кроме того, компания обеспечивает бесперебойную коммуникацию между государством, корпоративным сегментом и гражданами, продолжая переводить отправления в цифровой формат. Количество электронных заказных и гибридных писем по итогам года выросло на 14% — до 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем составила 48,5–50,5% в общем объёме письменной корреспонденции. К сервису электронных заказных писем уже подключилось более тысячи компаний.

За год почти 187 тысяч технических средств реабилитации было доставлено маломобильным гражданам через Почту России в рамках партнёрства с Минтрудом России и Социальным фондом.

Михаил Волков отметил, что цель компании — предоставлять стабильное и качественное обслуживание каждому клиенту в любой точке России. Он добавил, что в нашей стране почта — это не просто оператор связи, а центр жизненно важных услуг, который объединяет людей и страну. В прошедшем году Почте России удалось добиться заметного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив множество полезных сервисов, а также облегчив работу сотрудников. Генеральный директор компании подчеркнул, что курс на трансформацию будет продолжен и в 2025 году.

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