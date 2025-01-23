Они меня удалили! Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате

Соседские чаты обычно создаются для общедомовых нужд, чтобы оперативнее решать насущные вопросы с собственниками. Однако десятки участников группы многие используют для того, чтобы рекламировать товары и услуги. Это злит многих горожан. Но тюменка Анастасия С. решила действовать и напомнила участникам своего «домового» чата, что публиковать рекламу без маркировки еще и незаконно.