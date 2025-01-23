Они меня удалили! Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате

Posted 23 января, 08:20
Published 23 января, 08:20
Modified 23 января, 08:22
Updated 23 января, 08:22
Соседские чаты обычно создаются для общедомовых нужд, чтобы оперативнее решать насущные вопросы с собственниками. Однако десятки участников группы многие используют для того, чтобы рекламировать товары и услуги. Это злит многих горожан. Но тюменка Анастасия С. решила действовать и напомнила участникам своего «домового» чата, что публиковать рекламу без маркировки еще и незаконно.
«После этого меня просто удалили из этого чата. Но я сейчас зайду туда, есть у меня способ, все заскриню и напишу жалобу в ФАС», — рассказала «Нашему городу» тюменка.
Как объяснил «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, по действующему закону о рекламе автор обязан маркировать публикации, если она привлекает внимание аудитории к конкретному товару, направлена на продвижение товара, формирует интерес к продукту и адресована неопределенному кругу лиц.
«По сути все критерии здесь соблюдены. Вопрос может возникнуть к формулировке „неопределенный круг лиц“, это достаточно спорное понятие. Хотя, если реклама доступна людям, которые не находятся в рамках целевой аудитории — это уже неопределенный круг. По сути соседский чат проходит по условиям и публикация рекламы без маркера, действительно, вызывает вопросы», — говорит специалист.
Жалоба в указанном случае, по мнению юриста, вполне допустима. К тому же, это один из немногих способов, который может помочь в борьбе с рекламой в чатах, созданных совсем для иных целей.
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