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Posted 23 января, 08:20

Published 23 января, 08:20

Modified 23 января, 08:22

Updated 23 января, 08:22

Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате.

Они меня удалили! Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате

23 января 2025, 08:20
Фото: 1MI. Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате.

Тюменка будет жаловаться в ФАС на рекламу в соседском чате

Тюменцы часто жалуются на кучу рекламы в соседских чатах, созданных для решения общих вопросов и обсуждения проблем. Жительница местного ЖК Анастасия С. решила напомнить соседям, что публиковать рекламу без маркировки нельзя, после чего ее удалили из чата. Теперь она собирается жаловаться в ФАС.

Соседские чаты обычно создаются для общедомовых нужд, чтобы оперативнее решать насущные вопросы с собственниками. Однако десятки участников группы многие используют для того, чтобы рекламировать товары и услуги. Это злит многих горожан. Но тюменка Анастасия С. решила действовать и напомнила участникам своего «домового» чата, что публиковать рекламу без маркировки еще и незаконно.

«После этого меня просто удалили из этого чата. Но я сейчас зайду туда, есть у меня способ, все заскриню и напишу жалобу в ФАС», — рассказала «Нашему городу» тюменка.
Переписка с администратором соседского чата.
Переписка с администратором соседского чата.. Фото: nashgorod.ru

Как объяснил «Нашему городу» юрист Павел Шадрин, по действующему закону о рекламе автор обязан маркировать публикации, если она привлекает внимание аудитории к конкретному товару, направлена на продвижение товара, формирует интерес к продукту и адресована неопределенному кругу лиц.

«По сути все критерии здесь соблюдены. Вопрос может возникнуть к формулировке „неопределенный круг лиц“, это достаточно спорное понятие. Хотя, если реклама доступна людям, которые не находятся в рамках целевой аудитории — это уже неопределенный круг. По сути соседский чат проходит по условиям и публикация рекламы без маркера, действительно, вызывает вопросы», — говорит специалист.

Жалоба в указанном случае, по мнению юриста, вполне допустима. К тому же, это один из немногих способов, который может помочь в борьбе с рекламой в чатах, созданных совсем для иных целей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с начала 2025 года доходы водителей такси в Тюмени снизились по сравнению с предыдущим годом, но при этом они всё ещё могут зарабатывать до 108,9 тыс. рублей в месяц.

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