Navicon ускорил коммуникацию сотрудников, мигрировав в онлайн-офис Яндекс 360

«Сотрудники компании положительно восприняли переезд на Яндекс 360 для бизнеса, поскольку теперь все процессы взаимодействия внутри компании налажены. Кроме того, мы не переживаем за безопасность при использовании онлайн-офиса. Яндекс 360 для бизнеса даёт нам уверенность в том, что третьи лица не получат доступ к конфиденциальным данным», — комментирует Роман Приходченко, ИТ-директор Navicon.