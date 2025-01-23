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Posted 23 января, 10:04

Published 23 января, 10:04

Modified 23 января, 10:06

Updated 23 января, 10:06

Navicon ускорил коммуникацию сотрудников, мигрировав в онлайн-офис Яндекс 360

Navicon ускорил коммуникацию сотрудников, мигрировав в онлайн-офис Яндекс 360

23 января 2025, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
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Navicon — системный интегратор и разработчик, один из лидеров российского рынка корпоративного ПО. Эксперты компании помогают клиентам решать бизнес-задачи с помощью внедрения проверенных технологий, в том числе сервисов Яндекс 360 для бизнеса.

Для организации внутренних процессов в Navicon также используют онлайн-офис от Яндекс 360 для бизнеса.

Компании важно было найти отечественное решение, которое бы объединило работу всех сотрудников. Раньше специалисты Navicon пользовались сервисами иностранного вендора, который ввел ограничения на продление лицензии.

В Navicon рассмотрели более 10 российских сервисов, которые предлагают комплексные решения. С каждым поставщиком проработали требования и составили карту покрытия. У одних были удобные приложения для видеосвязи, у других — спектр продуктов для закрытия бизнес-потребностей, но только Яндекс 360 для бизнеса решал задачу создания единого информационного пространства.

С онлайн-офисом коммуникация в компании стала быстрее: сотрудники находятся в единой системе и могут оперативно связываться друг с другом. У иностранного вендора было ограничение по лицензиям, поэтому приходилось параллельно внедрять в работу другие решения.

Сейчас Navicon использует Мессенджер как основной инструмент для быстрых коммуникаций — общения в чатах и коротких звонков. В Телемосте специалисты заранее планируют встречи с коллегами и партнёрами. На Диске хранятся корпоративные проектные файлы, а ещё он выполняет роль площадки для обмена документами.

«Сотрудники компании положительно восприняли переезд на Яндекс 360 для бизнеса, поскольку теперь все процессы взаимодействия внутри компании налажены. Кроме того, мы не переживаем за безопасность при использовании онлайн-офиса. Яндекс 360 для бизнеса даёт нам уверенность в том, что третьи лица не получат доступ к конфиденциальным данным», — комментирует Роман Приходченко, ИТ-директор Navicon.

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