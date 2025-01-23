На Ямале выплату для бойцов СВО увеличат до 3,1 млн рублей

Всего в настоящий момент в регионе действует около 60 мер социальной поддержки для бойцов и их семей. Например, в 2024-м стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей участников СВО. Также с минувшего года начали действовать сразу две жилищные льготы: выплата в 500 тысяч рублей и один миллион рублей взамен земельного участка.