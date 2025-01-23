На Ямале выплату для бойцов СВО увеличат до 3,1 млн рублей

Posted 23 января, 09:38
Published 23 января, 09:38
Modified 23 января, 09:40
Updated 23 января, 09:40
В Ямало-Ненецком автономном округе увеличат единовременную выплату участникам спецоперации. Военнослужащие, которые заключат контракт с 20 января по 31 марта на территории округа, получат 3,1 млн рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее бойцам выплачивали 1,9 млн.
В пресс-службе правительства ЯНАО отметили, что военным, которые заключили контракт с 20 января до даты вступления в силу изменений, произведут перерасчет. В беззаявительном порядке им доплатят 1,2 млн рублей.
Всего в настоящий момент в регионе действует около 60 мер социальной поддержки для бойцов и их семей. Например, в 2024-м стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей участников СВО. Также с минувшего года начали действовать сразу две жилищные льготы: выплата в 500 тысяч рублей и один миллион рублей взамен земельного участка.
Кроме того, созданные меры поддержки дорабатываются: так, с 2024-го в субъекте право пройти реабилитацию наряду с военнослужащими имеют и члены их семей. Номинал сертификата на процедуры увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. До 50 тысяч рублей вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно.