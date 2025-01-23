Контрактникам в Татарстане повысили выплаты до 2,8 млн рублей

Posted 23 января, 14:58
Published 23 января, 14:58
Modified 23 января, 14:58
Updated 23 января, 14:58
Эта выплата складывается из нескольких составляющих:
— 2,1 миллиона рублей — региональная выплата от Татарстана;
— 400 тысяч рублей — федеральная выплата от Министерства обороны РФ;
— до 300 тысяч рублей — поддержка от муниципалитетов и предприятий.
Новая мера поддержки будет действовать до 1 апреля 2025 года. Об этом пишет портал inkazan.ru.
Военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне СВО, получают денежное довольствие в размере не менее 210 тысяч рублей в месяц. Единовременную выплату смогут получить все, кто заключит контракт на территории Татарстана. Для жителей других регионов и иностранных граждан предусмотрены оплата проезда и проживание на время оформления документов.
Оформление всех необходимых документов занимает не более одного дня благодаря центру контрактной службы «Батыр» в Казани. Здесь помогут собрать документы, пройти медицинский осмотр, определить категорию годности и оформить положенные выплаты и льготы. Иностранным гражданам и их семьям также оказывают помощь в оформлении российского гражданства и ИНН.
Республика ввела финансовую поддержку для контрактников 6 июля 2024 года.
Для получения более подробной информации об условиях службы, выплатах и льготах можно обратиться на сайт центра «Батыр», портал «Забота о своих», а также на сайт heroes-tatarstan.ru или позвонить по телефону 117. Кроме того, вы можете обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер: 8 (843) 221-44-52.
Консультации также доступны по федеральному номеру горячей линии 8 (800) 222-59-00 или через межрегиональный кол-центр по номеру 117.