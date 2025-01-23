Контрактникам в Татарстане повысили выплаты до 2,8 млн рублей

Для получения более подробной информации об условиях службы, выплатах и льготах можно обратиться на сайт центра «Батыр», портал «Забота о своих», а также на сайт heroes-tatarstan.ru или позвонить по телефону 117. Кроме того, вы можете обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер: 8 (843) 221-44-52.