Какие лекарства и вакцины от рака разработаны к 2025 году: что о них известно

Posted 23 января, 14:13
Published 23 января, 14:13
Modified 23 января, 14:15
Updated 23 января, 14:15
В декабре 2024 года в США представили препарат под названием «достарлимаб». Он позиционируется как прорывное средство, разработанное специально для лечения рака прямой кишки. Выпускать его планируют под торговой маркой «Джемперли».
«Достарлимаб» — это средство, которое собираются использовать в рамках иммунотерапии. Иными словами, препарат будет способен поражать опухоль сам по себе либо приводить в боевую готовность иммунитет человека, чтобы он смог бороться со злокачественными образованиями. Это антитело, которое обладает способностью вступать в реакцию с белком PD-1, то есть, с антигеном. В результате иммунная система человека начинает распознавать раковые клетки и уничтожать их.
Несмотря на то, что препарат считается средством против рака прямой кишки, он позиционируется еще и как эффективного средства против других опухолей, например, рака матки. Речь идет о новообразованиях, против которых обычная терапия оказывается бессильной, и о тех, которые возникают снова и снова, то есть, рецидивируют.
К настоящему моменту проведено уже несколько десятков исследований нового лекарства от рака. Его эффективность продолжают изучать. В частности, препарат тестируют на пациентах, которые страдают следующими заболеваниями:
Однако, как отмечают медики, наиболее высокую эффективность достарлимаб демонстрирует в рамках лечения рака прямой кишки. Так, в 2022 году медики лечили группу пациентов исключительно этим средством, не используя ни химиотерапию, ни другие методы. У всех пациентов в результате опухоль исчезла без следа, все вышли в ремиссию, которая продолжается. Отмечается также, что пациенты хорошо переносят препарат, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было, максимум — кожные раздражения, тошнота, утомляемость.
В то же время говорить о достарлимабе как об эффективном и стопроцентно действенном лекарстве от рака пока преждевременно. Дело в том, что препарат тестировали на пациентах, которые страдают заболеванием в определенной форме и на определенных стадиях. Важно отметить, что препарат новый, и финальных выводов относительно его безопасности еще нет.
Наталья Пащенко, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в беседе с изданием «Газета.Ru» отметила, что препараты нового класса действительно обладают способностью бороться с онкологическими заболеваниями, однако рекомендовать их для терапии пока что преждевременно.
«Есть опухоли, на которые именные клетки не оказывают никакого воздействия. Для таких случаев создаются ингибиторы, воздействующие на иммунную систему, на ее контрольные точки. Препарат достарлимаб относится к этой категории. Он блокирует точки, а затем помогает иммунитету обрести способность бороться с раком. Однако препарат пока не прошел все положенные этапы испытаний. При этом подтверждено, что по сравнению с химиотерапией он гораздо более эффективен, не оказывает никакого влияния на здоровые клетки», — подчеркивает эксперт.
Как скоро доступ к «Достарлимабу» — новому лекарству от рака — могут получить жители Тюмени? В России препарат пока еще не зарегистрировали, так что точные сроки обозначить трудно. Стоит также учесть, что само лекарство стоит очень недешево. К примеру, один флакон сейчас обойдется примерно в 1,2 млн рублей, а всего для терапии лекарство потребуется в количестве девяти таких флаконов. То есть, лечение обойдется как минимум в 11 млн рублей.
В России на базе Сеченовского университета ведется разработка препарата иммуно-инженерного типа для лечения онкологических заболеваний. Он позиционируется как первый в соответствующем классе и относится к категории средств TCR-терапии. В данном случае с клетками рака в борьбу вступают Т-лимфоциты, но модифицированные. В результате изменений они приобретают способность вырабатывать рецепторы, позволяющие не только распознавать опухоль, но и уничтожать ее.
Алина Альшевская, заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета, в беседе с изданием «Известия» рассказала, что специалисты уже приступили к доклиническим испытаниям препарата.
«Ведутся лабораторные испытания Т-клеток, и те данные, которые к настоящему моменту уже получены, показывают неплохие результаты. Так, Т-клетки уже продемонстрировали свою способность уничтожать клетки опухоли. В 2026 году специалисты приступят к клиническим испытаниям», — отметила эксперт.
Над разработкой вакцины от рака работают специалисты как за рубежом, так и в России. И первые результаты есть. Так, еще осенью отечественные медики сообщили о завершении доклинических испытаний мРНК-вакцины. Она отличается от вакцин профилактического типа, что «нацелена» именно на лечение уже имеющихся опухолей.
В общей сложности в России насчитывается более десяти видов вакцин от рака. Часть таких препаратов разработана специалистами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Из них регистрацию прошли две вакцины — для лечения меланомы, саркомы мягких тканей и опухолей мозга. Что касается новой мРНК-вакцины, то ее разработали на базе сразу нескольких медицинских учреждений — НМИЦ онкологии имени Блохина, научно-исследовательского центра имени Герцена и Центра имени Гамалеи.
Что известно о новой вакцине к настоящему моменту? Информации мало, однако известно, что испытания препарата на животных уже завершены. По составу средство напоминает вакцину, разработанную специалистами Moderna.
Как скоро доступ к мРНК-вакцине могут получить жители Тюмени? Ожидается, что новая вакцина от рака станет доступна уже в 2025 году. По крайней мере, в течение года планируется завершить серию доклинических испытаний. Если они пройдут успешно, тюменцы, как и жители других регионов России, смогут получать препарат совершенно бесплатно. Ожидается, что ее будут использовать в рамках лечения пациентов, которые страдают меланомой.
Анатолий Махсон, онколог, доктор медицинских наук, в беседе с изданием «Форбс» объяснил, почему вакцины, как правило, испытываются на пациентах, которые страдают меланомой. Он отметил, что этот вид опухоли к средствам иммунотерапии считается наиболее отзывчивым.
«Использование мРНК-вакцины при лечении рака достаточно перспективно. При этом не стоит забывать, что опухоли обладают способностью вырабатывать различные методы противодействия лечению. То есть, к настоящему моменту пока еще нет таких препаратов, которые могли бы использоваться по отдельности для лечения конкретных видов рака. Кроме того, методы терапии рака исследуются довольно долго — в диапазоне от пяти до десяти лет, и это минимум. Только в том случае, если доказанная эффективность будет признана высокой, исследования могут остановить раньше», — напоминает эксперт.
Еще одна новая вакцина от рака — «Энтеромикс». Она разработана на базе нескольких модифицированных вирусов, которые атакуют раковые клетки. После их разрушения высвобождаются соединения, «запускающие» иммунитет, и он тоже начинает работать против опухолей. В конце 2024 года медики приступили к клиническим исследованиям этой вакцины, набрав добровольцев из числа пациентов, страдающих различными заболеваниями, за исключением миелом, лимфом и лейкозов.
Говорить об эффективности отечественных вакцин от рака в настоящее время нельзя. Все дело в том, что их эффективность подтверждена пока еще исключительно по результатам испытаний на животных, в лабораторных условиях. Однако метаболизм человека отличается от аналогичных процессов у представителей мира фауны. Так что результаты тех исследований, которые проводились с привлечением животных, на людей переносить нельзя.
Для подтверждения эффективности вакцины нужно провести как минимум три этапа клинических исследований, причем, на людях. Только после этого препарат может быть зарегистрирован как эффективный и безопасный, и, соответственно, использоваться непосредственно для лечения.
В целом, сегодня в мире в стадии исследования находится несколько сотен видов вакцин от онкологических заболеваний. Однако для лечения используются три:
В России пациенты могут получать только вакцину от рака мочевого пузыря — БЦЖ.
Эффективны ли вакцины от рака в принципе? В качестве метода лечения они достаточно эффективны, при этом у препаратов есть целый ряд ограничений. Так, даже если иммунитет сможет распознавать конкретные антигены, клетки опухоли могут, в свою очередь, научиться «прятаться» от лимфоцитов. Если же опухоль достигла внушительных размеров и состоит из множества клеток, то вакцина вряд ли будет эффективной, и медики просто откажутся ее использовать.
Государственному бюджету разработка мРНК-вакцины против рака обойдется в крупную сумму — несколько сотен тысяч рублей на одного человека. Однако уже после того, как ее признают эффективной и одобрят, пациенты должны будут получать ее исключительно бесплатно. По крайней мере, такое заявление сделали в Минздраве РФ.
Андрей Каприн, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН, в беседе с корреспондентами «Радио Россия» подчеркнул, что новая вакцина не перейдет в категорию «для избранных», хотя онкологические препараты на стартовом этапе производства стоят дорого.
«Доклинические исследования новой вакцины от рака завершились в сентябре 2024 года. Среди показаний к ее использованию — лечение химиотерапией, которое пациент еще не завершил. К тому моменту, как технология производства вакцины уже будет налажена, ее стоимость достигнет примерно 300 тысяч рублей на человека. Для пациентов она должна быть бесплатной», — заявил Каприн.