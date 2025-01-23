Город удобный, сервис грубый: амурчанка честно рассказала, как видит Тюмень турист

В Тюмени мне не хватило только двух вещей. Времени, чтобы осмотреть все интересности. И удивления на все, чем могла впечатлить Тюмень. Хотя я и вертела головой каждую секунду, но осталось впечатление, что еще ого-го сколько всего не увидела. Повезло, что поездка пришлась на праздничное время — гирлянды и украшения висели, кажется, везде. И сам город тоже показался светлым, большим и веселым. А с учетом количества людей и транспорта — очень шумным. Только в самолете поняла, что всю поездку провела с непрерывным гулом в ушах.