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Posted 23 января, 10:41

Published 23 января, 10:41

Modified 23 января, 10:43

Updated 23 января, 10:43

Амурчанка рассказала, как она увидела Тюмень глазами туриста

Город удобный, сервис грубый: амурчанка честно рассказала, как видит Тюмень турист

23 января 2025, 10:41
Фото: 1MI.

Амурчанка рассказала, как она увидела Тюмень глазами туриста

Сюжет
Туризм
За новогодние праздники почти четверть миллиона туристов посетили Тюменскую область. Среди них была и жительница Амурской области Дарья. Она поделилась впечатлениями от столицы нашего региона. Далее — повествование от первого лица.

Тюмень начала удивлять еще на стадии планирования поездки — количеством достопримечательностей, арт-объектов и историй, связанных с этим городом. Конечно, я увидела и знаменитое выражение «Тюмень — столица деревень». Но, уже стоя на Цветном бульваре, поняла, что фраза эта точно не о Тюмени.

Люди — человеки

Первое, что бросилось в глаза — везде много людей. На тротуарах толпа, остановки полные, в торговых центрах, в кафе, на площадях — везде люди. Иногда на прогулки по городу со мной ходила живущая в Тюмени подруга, она-то и подсказала, что в одном этом городе населения больше, чем во всей Амурской области. И все тюменцы очень вежливые: улыбаются, извиняются, если случайно столкнулись с тобой на тротуаре. Мне всегда старались подсказать дорогу, хотя многие — такое ощущение — знали город еще меньше меня.

Но почему-то вежливость тюменцев часто заканчивалась на пороге магазинов и кафе. Сотрудники на входе еще здоровались, а вот услышать доброе слово от официантов было проблематично. Но мы с подругой не обижались: посетителей везде было так много, думаю, сотрудники просто не успевали запомнить, кого поприветствовали, а кого нет.

Фото: nashgorod.ru
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«Она всех вечно удивляла»

Очень понравилось, что из любого места города можно добраться в другой район на автобусе, чаще всего даже несколькими маршрутами. Все они отмечены в приложении, и к концу отпуска я, что называется набила руку, в стыковках своего желания побывать везде и сразу и расписания автобусов. Поэтому действительно постоять на остановке пришлось лишь однажды, добираясь из центра города в ТЦ «Кристалл», к танцующему фонтану.

И если «Кристалл» поразил размерами, то некоторые здания в Тюмени самой своей формой заставляли остановиться и просто рассматривать их. Например, поразительное крыло ТЦ «Калинка» на улице Республики в форме зеркального шара на ножках. Или автор проекта думал о космическом корабле? И необычная конструкция на здании «Газойл плаза». А еще на улице 50 лет Октября недалеко от делового центра «Столыпин» есть магазин с фасадом в виде старинного замка. А сколько в городе необычных и интересных арт-объектов, конструкций, фонтанов, на которые очень хотелось бы посмотреть летом!

Фото: nashgorod.ru

Удобства на каждом шагу

Вообще, в Тюмень хочется вернуться еще и потому, что многое сделано для удобства людей. Много пешеходных переходов, не приходится идти до ближайшего перекрестка, можно перейти дорогу именно в нужном месте. Во всех скверах, парках, на бульварах стоят удобные скамейки. Устал — можешь присесть, перевести дух, свериться с картой в приложении, где ждет следующая интересность.

И, пусть не слишком эффектное, но главное во время прогулок, во всех общественных местах есть туалеты. Такая забота властей о горожанах и гостях города встречается не везде, поверьте лягушке-путешественнице. Единственное исключение — набережная. Там я с трудом нашла один-единственный туалет за Мостом Влюбленных, и к нему пришлось возвращаться от самой скульптуры, посвященной камчатским экспедициям, почти через половину набережной. Хотя это и дало повод потом повторно пройтись по Мосту Влюбленных.

Фото: nashgorod.ru

Вообще, Тюмень очень удобный город с точки зрения приезжего человека. Он так полон магазинами и магазинчиками, бутиками, кафе и ресторанами, киосками с шаурмой, что можно найти и подарок, и угощение на любой кошелек. Так же и с гостиницами. Даже в центре города можно пару дней прожить по доступной цене или снять номер с индивидуальным дизайном в гостинице в микрорайоне, максимально удаленной от всех достопримечательностей.

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В Тюмени мне не хватило только двух вещей. Времени, чтобы осмотреть все интересности. И удивления на все, чем могла впечатлить Тюмень. Хотя я и вертела головой каждую секунду, но осталось впечатление, что еще ого-го сколько всего не увидела. Повезло, что поездка пришлась на праздничное время — гирлянды и украшения висели, кажется, везде. И сам город тоже показался светлым, большим и веселым. А с учетом количества людей и транспорта — очень шумным. Только в самолете поняла, что всю поездку провела с непрерывным гулом в ушах.

Как писал «Наш Город», Тюменская область вошла топ-10 регионов, наиболее привлекательных для туристов. Регион стал центром притяжение не только для жителей соседних регионов, но и других стран. Только в новогодние праздники Тюменскую область посетили 240 тыс. туристов.

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