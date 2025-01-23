Город удобный, сервис грубый: амурчанка честно рассказала, как видит Тюмень турист

Posted 23 января, 10:41
Published 23 января, 10:41
Modified 23 января, 10:43
Updated 23 января, 10:43
Тюмень начала удивлять еще на стадии планирования поездки — количеством достопримечательностей, арт-объектов и историй, связанных с этим городом. Конечно, я увидела и знаменитое выражение «Тюмень — столица деревень». Но, уже стоя на Цветном бульваре, поняла, что фраза эта точно не о Тюмени.
Первое, что бросилось в глаза — везде много людей. На тротуарах толпа, остановки полные, в торговых центрах, в кафе, на площадях — везде люди. Иногда на прогулки по городу со мной ходила живущая в Тюмени подруга, она-то и подсказала, что в одном этом городе населения больше, чем во всей Амурской области. И все тюменцы очень вежливые: улыбаются, извиняются, если случайно столкнулись с тобой на тротуаре. Мне всегда старались подсказать дорогу, хотя многие — такое ощущение — знали город еще меньше меня.
Но почему-то вежливость тюменцев часто заканчивалась на пороге магазинов и кафе. Сотрудники на входе еще здоровались, а вот услышать доброе слово от официантов было проблематично. Но мы с подругой не обижались: посетителей везде было так много, думаю, сотрудники просто не успевали запомнить, кого поприветствовали, а кого нет.
Очень понравилось, что из любого места города можно добраться в другой район на автобусе, чаще всего даже несколькими маршрутами. Все они отмечены в приложении, и к концу отпуска я, что называется набила руку, в стыковках своего желания побывать везде и сразу и расписания автобусов. Поэтому действительно постоять на остановке пришлось лишь однажды, добираясь из центра города в ТЦ «Кристалл», к танцующему фонтану.
И если «Кристалл» поразил размерами, то некоторые здания в Тюмени самой своей формой заставляли остановиться и просто рассматривать их. Например, поразительное крыло ТЦ «Калинка» на улице Республики в форме зеркального шара на ножках. Или автор проекта думал о космическом корабле? И необычная конструкция на здании «Газойл плаза». А еще на улице 50 лет Октября недалеко от делового центра «Столыпин» есть магазин с фасадом в виде старинного замка. А сколько в городе необычных и интересных арт-объектов, конструкций, фонтанов, на которые очень хотелось бы посмотреть летом!
Вообще, в Тюмень хочется вернуться еще и потому, что многое сделано для удобства людей. Много пешеходных переходов, не приходится идти до ближайшего перекрестка, можно перейти дорогу именно в нужном месте. Во всех скверах, парках, на бульварах стоят удобные скамейки. Устал — можешь присесть, перевести дух, свериться с картой в приложении, где ждет следующая интересность.
И, пусть не слишком эффектное, но главное во время прогулок, во всех общественных местах есть туалеты. Такая забота властей о горожанах и гостях города встречается не везде, поверьте лягушке-путешественнице. Единственное исключение — набережная. Там я с трудом нашла один-единственный туалет за Мостом Влюбленных, и к нему пришлось возвращаться от самой скульптуры, посвященной камчатским экспедициям, почти через половину набережной. Хотя это и дало повод потом повторно пройтись по Мосту Влюбленных.
Вообще, Тюмень очень удобный город с точки зрения приезжего человека. Он так полон магазинами и магазинчиками, бутиками, кафе и ресторанами, киосками с шаурмой, что можно найти и подарок, и угощение на любой кошелек. Так же и с гостиницами. Даже в центре города можно пару дней прожить по доступной цене или снять номер с индивидуальным дизайном в гостинице в микрорайоне, максимально удаленной от всех достопримечательностей.
В Тюмени мне не хватило только двух вещей. Времени, чтобы осмотреть все интересности. И удивления на все, чем могла впечатлить Тюмень. Хотя я и вертела головой каждую секунду, но осталось впечатление, что еще ого-го сколько всего не увидела. Повезло, что поездка пришлась на праздничное время — гирлянды и украшения висели, кажется, везде. И сам город тоже показался светлым, большим и веселым. А с учетом количества людей и транспорта — очень шумным. Только в самолете поняла, что всю поездку провела с непрерывным гулом в ушах.
Как писал «Наш Город», Тюменская область вошла топ-10 регионов, наиболее привлекательных для туристов. Регион стал центром притяжение не только для жителей соседних регионов, но и других стран. Только в новогодние праздники Тюменскую область посетили 240 тыс. туристов.