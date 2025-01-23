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Posted 23 января, 09:55

Published 23 января, 09:55

Modified 23 января, 11:32

Updated 23 января, 11:32

Дроны будут следить за паводком в Тюменской области

Тюменский губернатор предупредил о дронах над районами области

23 января 2025, 09:55
Фото: 1MI.

Дроны будут следить за паводком в Тюменской области

Теперь специалисты будут получать сведения о продвижении паводка в каждом районе с помощью беспилотников. В каждом районе начнут учить своих операторов БПЛА.

Губернатор Александр Моор провел совещание по вопросам борьбы с паводком. Он отметил, что минимизировать ущерб от наводнения в 2024 году удалось благодаря вовремя принятым мерам. Чтобы и впредь быть готовыми к приближению большой воды, областные власти решили использовать дроны.

«Незаменимые помощники здесь — коптеры. Рекомендовал муниципалитетам подготовить собственных операторов БПЛА», — написал Моор в своем блоге.
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Он назвал главным достижением прошлого года то, что органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне наконец научились работать вместе. Также с учетом опыта прошлогоднего паводка в области обновят запасы полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания.

Специалисты МЧС дали прогноз по паводку в 2025 году. Тюменская область вошла в число регионов с риском подтопления.

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#Марина Коржина#Тюменская область#Александр Моор#Наводнение#Окружающая среда#Беспилотник
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