Тюменский губернатор предупредил о дронах над районами области

Он назвал главным достижением прошлого года то, что органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне наконец научились работать вместе. Также с учетом опыта прошлогоднего паводка в области обновят запасы полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания.