Тюменский губернатор предупредил о дронах над районами области

Posted 23 января, 09:55
Published 23 января, 09:55
Modified 23 января, 11:32
Updated 23 января, 11:32
Губернатор Александр Моор провел совещание по вопросам борьбы с паводком. Он отметил, что минимизировать ущерб от наводнения в 2024 году удалось благодаря вовремя принятым мерам. Чтобы и впредь быть готовыми к приближению большой воды, областные власти решили использовать дроны.
«Незаменимые помощники здесь — коптеры. Рекомендовал муниципалитетам подготовить собственных операторов БПЛА», — написал Моор в своем блоге.
Он назвал главным достижением прошлого года то, что органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне наконец научились работать вместе. Также с учетом опыта прошлогоднего паводка в области обновят запасы полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания.
Специалисты МЧС дали прогноз по паводку в 2025 году. Тюменская область вошла в число регионов с риском подтопления.