Автомобильная марка EXEED продвигает на российском рынке технологичные онлайн-сервисы

Posted 23 января, 15:31
Published 23 января, 15:31
Modified 23 января, 15:33
Updated 23 января, 15:33
В зимнюю стужу согреть могут не только теплая одежда или горячие напитки, но и онлайн-сервисы. Достать из кармана смартфон и через него управлять различными функциями автомобиля, а также получать важную информацию — по такому принципу построена работа системы онлайн-сервисов EXEED Connect, которая предлагается на российском рынке для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX.
Чтобы пользоваться этими сервисами, предлагается скачать на смартфон приложение и зарегистрировать в системе свое авто. Далее с помощью интуитивно понятного интерфейса можно получать различную полезную информацию. Например, данные о пробеге, запасе хода автомобиля, а рачительные клиенты смогут проанализировать информацию о среднем расходе топлива. Помимо этого, программа будет напоминать о сроках ближайшего технического обслуживания, а также о плановых работах, которые необходимо провести в официальном дилерском центре.
А еще с помощью приложения можно проверить показатели давления в шинах. Или же — увидеть свою машину на карте навигатора, что пригодится, если, скажем, запутавшись в хитросплетениях улиц незнакомого города, у вас не получится точно вспомнить место своей парковки.
Ощутимым удобством онлайн-сервисов является возможность управлять опциями автомобиля, что особенно важно зимой. К примеру, собираясь в поездку в холодную погоду, через приложение можно заранее запустить двигатель автомобиля и включить климатическую систему. А также активировать обогрев сидений, руля, лобового стекла. И таким образом машина в мороз гарантированно устроит своему владельцу буквально теплый прием.
Напомним, что сами по себе модели EXEED хорошо подготовлены для зимней эксплуатации. Они оснащены передовой системой полного привода, которая позволяет уверенно чувствовать себя за рулем на заснеженной или скользкой дороге. А яркие светодиодные фары помогают сделать поездки в темное время суток или в условиях недостаточной видимости более комфортными и безопасными.
Ну вот вы сели в теплый и прогретый автомобиль. И уже во время движения онлайн-сервисы позволяют сделать поездку комфортнее. Онлайн-навигация обеспечит получение в режиме реального времени данных о загруженности дорог, о пробках, о текущих погодных условиях. Можно послушать актуальные новости или же запустить любимый музыкальный контент. Пассажирам, в свою очередь, предлагается посмотреть видео на мониторе высокого разрешения.
Поддерживать систему EXEED Connect в рабочем состоянии несложно — все необходимые обновления происходят «по воздуху», то есть владельцу не придется тратить свое время на посещение дилерского центра. Ему остается наслаждаться комфортным процессом передвижения на автомобиле известной премиальной марки.