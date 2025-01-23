Акцент на память: специалисты СУЭНКО восстановят историческую часть Тобольска

Posted 23 января, 11:38
Published 23 января, 11:38
Modified 23 января, 11:40
Updated 23 января, 11:40
Богатое наследие Тобольска поставило перед общественностью одну из ключевых задач — сохранить его исконную архитектурную среду. Историческую ценность здесь представляет практически каждое здание. Для того, чтобы сберечь уникальный характер города, СУЭНКО поддержала проект по преображению Базарной площади — важной нитки туристического маршрута Тобольска. И по совместительству, своей базы. Как идет работа по сохранению памятников архитектуры и планы на будущее обсудили 22 января в рамках совещания в администрации города.
Когда-то на этих площадях зажглась первая лампочка, позже была построена первая электростанция, чтобы подать электричество на гору. В каком-то смысле, для нас эта реставрация имеет особое значение. Мы не только сохраним эти здания для будущих поколений, но и сможем отдать дань уважения прошлому и истории. Поэтому стараемся максимально восстановить историческую застройку Тобольска и органично вписать ее в нашу современную инфраструктуру, — сообщил директор СУЭНКО Данил Анучин.
Специалисты разработали дизайн-проект по изменению внешнего вида офисных зданий и производственных сооружений, расположенных в подгорной части города, а также трех памятников архитектуры, построенных в период с 1902 по 1908 годы. Самый крупный из них — трехэтажные городские бани. Объект разрушен почти на 50% и находится в аварийном состоянии. Здание насосной станции сохранилось лучше, но ненамного — износ составляет 40%. Одноэтажное помещение электростанции пострадало больше всего. Реставрация старых и новых строений за счет общих композиционных приемов, материалов и форм будет выполнена в одной визуальной концепции. Так, со смотровой площадки Тобольского кремля они будут представлять собой единый архитектурный ансамбль.
Сегодня работы на площадке идут полным ходом, в зоне перестройки задействован весь имущественный комплекс СУЭНКО. Завершается возведение склада общей площадью 1560 квадратных метров, специалисты демонтируют постройки 1980-х годов. В этом году строители приступят к возведению навеса для размещения автотранспорта и спецтехники, а также к строительству контрольно-пропускного пункта. Затем компания выполнит благоустройство территории, организацию подъездных путей и подведет коммуникации.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.