Акцент на память: специалисты СУЭНКО восстановят историческую часть Тобольска

Специалисты разработали дизайн-проект по изменению внешнего вида офисных зданий и производственных сооружений, расположенных в подгорной части города, а также трех памятников архитектуры, построенных в период с 1902 по 1908 годы. Самый крупный из них — трехэтажные городские бани. Объект разрушен почти на 50% и находится в аварийном состоянии. Здание насосной станции сохранилось лучше, но ненамного — износ составляет 40%. Одноэтажное помещение электростанции пострадало больше всего. Реставрация старых и новых строений за счет общих композиционных приемов, материалов и форм будет выполнена в одной визуальной концепции. Так, со смотровой площадки Тобольского кремля они будут представлять собой единый архитектурный ансамбль.