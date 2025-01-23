nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 11:38

Published 23 января, 11:38

Modified 23 января, 11:40

Updated 23 января, 11:40

Акцент на память: специалисты СУЭНКО восстановят историческую часть Тобольска

Акцент на память: специалисты СУЭНКО восстановят историческую часть Тобольска

23 января 2025, 11:38
Фото: СУЭНКО.
Сюжет
Благоустройство
В Тобольске продолжается реставрация объектов культурного наследия, для восстановления которых используются программы привлечения частных собственников и инвестиционные средства. В 2019 году в процесс реконструкции включилась СУЭНКО.

Богатое наследие Тобольска поставило перед общественностью одну из ключевых задач — сохранить его исконную архитектурную среду. Историческую ценность здесь представляет практически каждое здание. Для того, чтобы сберечь уникальный характер города, СУЭНКО поддержала проект по преображению Базарной площади — важной нитки туристического маршрута Тобольска. И по совместительству, своей базы. Как идет работа по сохранению памятников архитектуры и планы на будущее обсудили 22 января в рамках совещания в администрации города.

Когда-то на этих площадях зажглась первая лампочка, позже была построена первая электростанция, чтобы подать электричество на гору. В каком-то смысле, для нас эта реставрация имеет особое значение. Мы не только сохраним эти здания для будущих поколений, но и сможем отдать дань уважения прошлому и истории. Поэтому стараемся максимально восстановить историческую застройку Тобольска и органично вписать ее в нашу современную инфраструктуру, — сообщил директор СУЭНКО Данил Анучин.

Специалисты разработали дизайн-проект по изменению внешнего вида офисных зданий и производственных сооружений, расположенных в подгорной части города, а также трех памятников архитектуры, построенных в период с 1902 по 1908 годы. Самый крупный из них — трехэтажные городские бани. Объект разрушен почти на 50% и находится в аварийном состоянии. Здание насосной станции сохранилось лучше, но ненамного — износ составляет 40%. Одноэтажное помещение электростанции пострадало больше всего. Реставрация старых и новых строений за счет общих композиционных приемов, материалов и форм будет выполнена в одной визуальной концепции. Так, со смотровой площадки Тобольского кремля они будут представлять собой единый архитектурный ансамбль.

Сегодня работы на площадке идут полным ходом, в зоне перестройки задействован весь имущественный комплекс СУЭНКО. Завершается возведение склада общей площадью 1560 квадратных метров, специалисты демонтируют постройки 1980-х годов. В этом году строители приступят к возведению навеса для размещения автотранспорта и спецтехники, а также к строительству контрольно-пропускного пункта. Затем компания выполнит благоустройство территории, организацию подъездных путей и подведет коммуникации.

Фото: СУЭНКО

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.

На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.

#Общество#Тюменская область#Россия#Ремонт#Строительство и архитектура#Тобольск#Благоустройство#СУЭНКО#Архитектура#Памятники архитектуры#Реставрация#Культурное наследие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика