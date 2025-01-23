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Posted 23 января, 08:21

Published 23 января, 08:21

Modified 23 января, 08:23

Updated 23 января, 08:23

Тюменцам рассказали, как не заболеть в морозы.

6 простых советов от врача: как тюменцам не заболеть в морозы

23 января 2025, 08:21
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, как не заболеть в морозы.

Тюменцам рассказали, как не заболеть в морозы

Морозы — это серьезное испытание для организма. Как уберечься от болезней в суровую зиму, почему холод влияет на иммунитет и какие меры помогут оставаться здоровым даже при -30? Об этом «Нашему городу» рассказала врач-терапевт Ирина Когалымова.

Сам по себе холод не вызывает простуду, однако он создает условия, благоприятные для распространения вирусов, объясняет врач. К тому же сейчас, в период активности гриппа, особенно важно следить за здоровьем.

«В морозы люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где наблюдается скученность. Это повышает риск передачи инфекции. Снижение температуры также может ослабить иммунитет, особенно если организм переохлаждается», — объясняет Когалымова.

Переохлаждение нарушает работу сосудов и снижает способность организма противостоять патогенным микроорганизмам. Например, холод приводит к сужению кровеносных сосудов, что ограничивает приток крови к носоглотке, снижая её защитные функции. В результате вирусы и бактерии могут легче проникать в организм.

Чтобы оставаться здоровым в сильные морозы, врач рекомендует соблюдать ряд простых правил:

  • Одевайтесь по погоде. Многослойная одежда сохраняет тепло и создает дополнительную защиту. Не забывайте надевать шапку, шарф и перчатки. Особое внимание уделите обуви — она должна быть теплой и непромокаемой.

  • Не забывайте про термозащиту кожи. На морозе кожа может обветриваться, что приводит к образованию микротрещин — «входных ворот» для инфекции. Используйте жирный крем за 30 минут до выхода на улицу.

  • Держите ноги в тепле. Влажные или замерзшие ноги — одна из главных причин простуд. Используйте термоноски или носки из натуральной шерсти, а при промокании обуви сразу переобуйтесь в сухую.

  • Соблюдайте режим питания. В морозы организм расходует больше энергии на поддержание тепла. Добавьте в рацион больше белка, витаминов и теплых напитков. Это поддержит иммунитет и поможет согреться.

  • Избегайте переохлаждения. Если вы вынуждены долго находиться на улице, старайтесь двигаться. Застывание на месте ведет к замерзанию, особенно конечностей.

  • Проветривайте помещение. Несмотря на холод, важно регулярно обновлять воздух в комнате. Это снижает концентрацию вирусов и бактерий в закрытом пространстве.

Татьяна Румянцева подчеркивает, что морозы могут усугублять хронические заболевания. Например, холодный воздух часто провоцирует приступы у людей с бронхиальной астмой или обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если вы чувствуете боль в груди, испытываете сильное головокружение или заметили обморожение кожи, немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — предупреждает врач.

Морозы — это не только испытание для организма, но и время, когда забота о себе приобретает особую важность. Уделяйте внимание здоровью, соблюдайте простые меры профилактики, и сильный холод не станет причиной для болезни.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени пожаловалась на холод в квартире — одна стена полностью промерзла.

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