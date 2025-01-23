6 простых советов от врача: как тюменцам не заболеть в морозы

Одевайтесь по погоде. Многослойная одежда сохраняет тепло и создает дополнительную защиту. Не забывайте надевать шапку, шарф и перчатки. Особое внимание уделите обуви — она должна быть теплой и непромокаемой.

Не забывайте про термозащиту кожи. На морозе кожа может обветриваться, что приводит к образованию микротрещин — «входных ворот» для инфекции. Используйте жирный крем за 30 минут до выхода на улицу.

Держите ноги в тепле. Влажные или замерзшие ноги — одна из главных причин простуд. Используйте термоноски или носки из натуральной шерсти, а при промокании обуви сразу переобуйтесь в сухую.

Соблюдайте режим питания. В морозы организм расходует больше энергии на поддержание тепла. Добавьте в рацион больше белка, витаминов и теплых напитков. Это поддержит иммунитет и поможет согреться.

Избегайте переохлаждения. Если вы вынуждены долго находиться на улице, старайтесь двигаться. Застывание на месте ведет к замерзанию, особенно конечностей.