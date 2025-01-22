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Posted 22 января, 04:32

Published 22 января, 04:32

Modified 22 января, 04:34

Updated 22 января, 04:34

Застройщик делового центра около ЦУМа в Тюмени намерен вернуться

Застройщик делового центра около ЦУМа в Тюмени намерен вернуться

22 января 2025, 04:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Застройщик планирует продолжить работы в недостроенном деловом центре возле тюменского ЦУМа. Минимальный срок консервации закончится вместе с первым месяцем года.

Врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев сообщил, что стройку законсервировали из-за остановки работ на срок более шести месяцев, но с перспективой возобновления. У здания готов фундамент и монолитный железобетонный каркас надземной части, но остальные работы не начинались.

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Деловому центру с бассейном только предстоит обрасти инженерными коммуникациями, пройти наружную и внутреннюю отделку, установку лифтов. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение территории вокруг здания, узнал РБК Тюмень.

Как сообщал «Наш Город», в августе стройка у тюменского ЦУМа остановилась, все рабочие внезапно пропали. Недостроенная коробка делового центра так и возвышалась темной громадиной на фоне по-новогоднему украшенных зданий в центре Тюмени.

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#Марина Коржина#Тюмень#Строительство#Торговые центры
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