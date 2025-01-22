Застройщик делового центра около ЦУМа в Тюмени намерен вернуться

Posted 22 января, 04:32
Published 22 января, 04:32
Modified 22 января, 04:34
Updated 22 января, 04:34
Врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев сообщил, что стройку законсервировали из-за остановки работ на срок более шести месяцев, но с перспективой возобновления. У здания готов фундамент и монолитный железобетонный каркас надземной части, но остальные работы не начинались.
Деловому центру с бассейном только предстоит обрасти инженерными коммуникациями, пройти наружную и внутреннюю отделку, установку лифтов. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение территории вокруг здания, узнал РБК Тюмень.
Как сообщал «Наш Город», в августе стройка у тюменского ЦУМа остановилась, все рабочие внезапно пропали. Недостроенная коробка делового центра так и возвышалась темной громадиной на фоне по-новогоднему украшенных зданий в центре Тюмени.