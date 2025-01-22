Застройщик делового центра около ЦУМа в Тюмени намерен вернуться

Врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев сообщил, что стройку законсервировали из-за остановки работ на срок более шести месяцев, но с перспективой возобновления. У здания готов фундамент и монолитный железобетонный каркас надземной части, но остальные работы не начинались.