«Ютэйр» после задержки на пять часов отменила рейс из ХМАО

Posted 22 января, 08:45
Published 22 января, 08:45
Modified 22 января, 08:47
Updated 22 января, 08:47
Перевозчик отменил рейс ЮТ-300 из Ханты-Мансийска в Тюмень, запланированный на 06:45 часов, и обратный, запланированный вылетом из Тюмени на 07:35 часов. Сначала прилет самолета из центра ХМАО задерживался более чем на пять часов и должен был прибыть в 12:20 часов вместо 06:45 часов. Но ближе к назначенному времени прилета его статус на табло аэропорта Рощино сменился на «отменен».
Автоматически те же изменения произошли с обратным рейсом, который должен был обеспечить прибывший из Ханты-Мансийска борт. Стоявший в расписании рейс ЮТ-319 теперь указан как отмененный.
Самолет из города Урай в ХМАО тоже задерживается, судя по данным онлайн-табло. Запланированный прибытием в 13:20 часов рейс ЮТ-226 теперь ожидается около 18:40 часов.
17 января сразу три рейса авиакомпании «ЮТейр» не могли вылететь из Тюмени вовремя. Один из самолетов отправили с 10-часовым опозданием.