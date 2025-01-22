«Ютэйр» после задержки на пять часов отменила рейс из ХМАО

Перевозчик отменил рейс ЮТ-300 из Ханты-Мансийска в Тюмень, запланированный на 06:45 часов, и обратный, запланированный вылетом из Тюмени на 07:35 часов. Сначала прилет самолета из центра ХМАО задерживался более чем на пять часов и должен был прибыть в 12:20 часов вместо 06:45 часов. Но ближе к назначенному времени прилета его статус на табло аэропорта Рощино сменился на «отменен».