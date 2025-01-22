nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 08:45

Published 22 января, 08:45

Modified 22 января, 08:47

Updated 22 января, 08:47

«Ютэйр» после задержки на пять часов отменила рейс из ХМАО

«Ютэйр» после задержки на пять часов отменила рейс из ХМАО

22 января 2025, 08:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Рощино аэропорт
Один из рейсов из ХМАО-Югры и обратно компании «Ютэйр» полностью отменен, еще один отложен на пять часов.

Перевозчик отменил рейс ЮТ-300 из Ханты-Мансийска в Тюмень, запланированный на 06:45 часов, и обратный, запланированный вылетом из Тюмени на 07:35 часов. Сначала прилет самолета из центра ХМАО задерживался более чем на пять часов и должен был прибыть в 12:20 часов вместо 06:45 часов. Но ближе к назначенному времени прилета его статус на табло аэропорта Рощино сменился на «отменен».

Вылет из Тюмени на египетский курорт задержали на пять часов. Что случилось?
Узнать подробнее

Автоматически те же изменения произошли с обратным рейсом, который должен был обеспечить прибывший из Ханты-Мансийска борт. Стоявший в расписании рейс ЮТ-319 теперь указан как отмененный.

Самолет из города Урай в ХМАО тоже задерживается, судя по данным онлайн-табло. Запланированный прибытием в 13:20 часов рейс ЮТ-226 теперь ожидается около 18:40 часов.

17 января сразу три рейса авиакомпании «ЮТейр» не могли вылететь из Тюмени вовремя. Один из самолетов отправили с 10-часовым опозданием.

Читайте также:
План «Ковер»: самолет из Тюмени не смог приземлиться в Санкт-ПетербургеТюменцы не могут вылететь в Сочи более шести часовВылет сразу трех рейсов «ЮТейр» задержали в Тюмени
#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Аэропорт Рощино#Самолеты#Рощино аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика