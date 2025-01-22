Восемь баллов: утренние пробки сковали Тюмень

Пробку в семь баллов показывает сервис «Яндекс.Карты» на улице Республики от Тульской до Профсоюзной. Общая протяженность заторов составила около 2,45 км. На параллельной улице 50 лет Октября движение затруднено на протяжении почти двух километров от Одесской до Профсоюзной. Здесь пробки оцениваются в восемь баллов.