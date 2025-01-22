Восемь баллов: утренние пробки сковали Тюмень

Posted 22 января, 04:08
Published 22 января, 04:08
Modified 22 января, 04:14
Updated 22 января, 04:14
Пробку в семь баллов показывает сервис «Яндекс.Карты» на улице Республики от Тульской до Профсоюзной. Общая протяженность заторов составила около 2,45 км. На параллельной улице 50 лет Октября движение затруднено на протяжении почти двух километров от Одесской до Профсоюзной. Здесь пробки оцениваются в восемь баллов.
Всем, кто пытается выехать на улицу 50 лет Октября с Харьковской, Щорса через Максима Горького лучше набраться терпения: везде восьмибалльные заторы. Движение практически парализовано на улице Холодильной от Жигулевской до 50 лет Октября.
При движении по улице Мельникайте возникнут задержки на участках от Жигулевской до 50 лет Октября и от Котовского до Республики. При движении со стороны микрорайонов плотный затор от улицы Прокопия Артамонова до Республики.
Червишевский тракт стоит в 10-балльных пробках от Ставропольской до съезда с Московского тракта и Трактовой. Такая же ситуация на улице Николая Чаплина от Молодежной до моста на Мориса Тереза.