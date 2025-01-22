Водоканал возводит станцию водоотведения в поселке Винзили Тюменского района

Posted 22 января, 07:56
Published 22 января, 07:56
Modified 22 января, 07:58
Updated 22 января, 07:58
Теперь сточные воды из Винзилей и Богандинского будут перекачиваться на городские очистные сооружения для очистки до нормативов воды рыбохозяйственного назначения. Кроме того, от Богандинского до городских сооружений очистки сточных вод будет проложен канализационный коллектор, протяженностью 46,5 км.
На станции в Винзилях строители уже завершили комплекс подземных работ. На шестиметровой глубине залили бетонный резервуар, где расположатся приемная камера и машинное отделение, выполнили гидроизоляцию. Сейчас идет монтаж наземного каркаса сооружений.
Мы создаем современную инфраструктуру, которая обеспечит жителей района качественными коммунальными услугами и снизит нагрузку на окружающую среду. Надежность работы станции поддержат энергоэффективное насосное оборудование, система очистки воздуха и надежные инженерные коммуникации, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
КНС будет работать и как сливная станция, пропускной способностью до пяти ассенизаторских машин в час. Ввод еще одной сливной станции в Тюменском районе нацелен на снижение плеча вывоза стоков из домовладений, не оборудованных централизованной канализацией. Сообщается также, что внедрение системы транспортировки стоков из населенных пунктов по Ялуторовскому тракту позволит вывести из эксплуатации локальные очистные сооружения канализации в поселках Богандинский и Винзили. Работы предусмотрены концессионным соглашением, заключенным между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского муниципального района и «Росводоканал Тюмень».
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.