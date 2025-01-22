Водоканал возводит станцию водоотведения в поселке Винзили Тюменского района

КНС будет работать и как сливная станция, пропускной способностью до пяти ассенизаторских машин в час. Ввод еще одной сливной станции в Тюменском районе нацелен на снижение плеча вывоза стоков из домовладений, не оборудованных централизованной канализацией. Сообщается также, что внедрение системы транспортировки стоков из населенных пунктов по Ялуторовскому тракту позволит вывести из эксплуатации локальные очистные сооружения канализации в поселках Богандинский и Винзили. Работы предусмотрены концессионным соглашением, заключенным между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского муниципального района и «Росводоканал Тюмень».