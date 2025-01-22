В тюменском ЖК «Сердце Сибири» День открытых дверей: скидки, рассрочки и подарки

Комплекс включает в себя 9 домов, связанных между собой пешеходным бульваром и общей инфраструктурой. Расположение ЖК отличает близость делового центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города — 5-10 минут на автомобиле. Здесь рядом все: супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За несколько можно доехать до Гилевской рощи. При этом, чтобы провести время отлично, можно и вовсе не уходить из ЖК.