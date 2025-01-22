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Posted 22 января, 07:46

Published 22 января, 07:46

Modified 22 января, 07:48

Updated 22 января, 07:48

В тюменском ЖК «Сердце Сибири» День открытых дверей: скидки, рассрочки и подарки

В тюменском ЖК «Сердце Сибири» День открытых дверей: скидки, рассрочки и подарки

22 января 2025, 07:46
Фото: «Страна Девелопмент».
Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1». erid: 2W5zFJjCbrg
1 февраля 2025 года пройдет День открытых дверей и тотальной выгоды в знаменитом тюменском жилом комплексе «Сердце Сибири» в Тюмени. В первую субботу февраля застройщик «Страна Девелопмент» приглашает клиентов за покупками. Будущие новоселы могут получить дополнительные скидки и бонусы.

Какие бонусы ждут клиентов в День открытых дверей? *

  • Скидка 150 тысяч рублей на студии;
  • Скидка 200 тысяч рублей на однокомнатные и евро двухкомнатные квартиры;
  • Скидка 300 тысяч рублей на трех- и четырехкомнатные квартиры.

Кроме того, 1 февраля клиентов ждут последние квартиры в готовых домах с ремонтом в подарок и скидкой до 1 миллиона рублей. Также можно оформить опцию «Ремонт в ванной от застройщика» со скидкой 50%. А для того, чтобы купить квартиру без переплат и процентов, застройщик предлагает рассрочку до 30 месяцев. Первоначальный взнос — 15%.

Фото: «Страна Девелопмент»

Как воспользоваться предложением?

Все предложения доступны только при бронировании квартиры 1 февраля и при выходе на сделку до 28 февраля включительно.

Где и когда пройдет День открытых дверей?

Будущих новоселов будут ждать в офисе продаж по адресу 50 лет Октября 63/3. Менеджеры расскажут о проекте, квартирах и бонусах с 10:00 до 18:00 часов. Чтобы наверняка успеть забрать свою скидку, совет от застройщика: заранее запишитесь на встречу на сайте strana-sibir.com.

Если вы живете в другом городе или в этот день вас не будет в Тюмени, то менеджеры ответят на все вопросы и помогут забронировать понравившуюся квартиру в формате онлайн. Все специальные предложения также будут доступны.

Фото: «Страна Девелопмент»

Чем привлекателен ЖК «Сердце Сибири»?

Комплекс включает в себя 9 домов, связанных между собой пешеходным бульваром и общей инфраструктурой. Расположение ЖК отличает близость делового центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города — 5-10 минут на автомобиле. Здесь рядом все: супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За несколько можно доехать до Гилевской рощи. При этом, чтобы провести время отлично, можно и вовсе не уходить из ЖК.

Фото: «Страна Девелопмент»

На территории самого комплекса — площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — 640-метровый бульвар «Тропа Сибири» с озером.

*Акции и скидки не суммируются.

АО СЗ «Стройтранс №1», ИНН 7203341834.

Проектная декларация на наш. дом.рф, strana.com.

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