Тюменцев отогреют на дорогах и не ставят без света

Сотрудники областного главка МЧС привели в готовность девять мобильных пунктов обогрева для автомобилистов, рассказали в ведомстве. Спасатели держат ситуацию на трассах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень на контроле, чтобы сразу отправить помощь. Водителей, застрявших на дорогах на фоне резкого похолодания, призвали сразу же звонить в службу спасения.