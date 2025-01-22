Тюменцев отогреют на дорогах и не ставят без света

Posted 22 января, 05:40
Published 22 января, 05:40
Modified 22 января, 05:42
Updated 22 января, 05:42
Сотрудники областного главка МЧС привели в готовность девять мобильных пунктов обогрева для автомобилистов, рассказали в ведомстве. Спасатели держат ситуацию на трассах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень на контроле, чтобы сразу отправить помощь. Водителей, застрявших на дорогах на фоне резкого похолодания, призвали сразу же звонить в службу спасения.
По данным правительства Тюменской области, коммунальщики уже накануне вечером начали готовиться к возможным авариям из-за выросшей нагрузки на сети.
«Энергетики фиксируют значительный рост нагрузки в распределительной сети города Тюмени и Тюменского района. Такие погодные скачки особенно опасны для тепловых сетей, которые реагируют на изменение температуры теплоносителя» — объяснили в инфоцентре правительства.
В Казарово и в СНТ «Золотая осень» установила два резервных источника электроэнергии. В СНТ «Виктория» и «Лаванда» отвезли два передвижных дизель-генератора мощностью 500 и 420 кВт.
«Наш Город» предупредил тюменцев о резком похолодании, особенно опасном на фоне аномально теплой погоды. Прогнозируется резкое похолодание, шквалистый ветер.