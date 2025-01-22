Стужа! Завтра в Тюмени будет еще холоднее

В Ишиме предстоящей ночью станет еще холоднее: -26, ощутимые как -37. Днем по ощущениям потеплеет до -29, хотя термометр покажет -28. В ночь на 24 января будет облачно и холодно на — 28 градусов, которые термометр определит как -15. Днем в пятницу пойдет снег и станет теплее: -12 на термометре и -24 по ощущениям.