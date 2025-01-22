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Posted 22 января, 09:53

Published 22 января, 09:53

Modified 22 января, 09:55

Updated 22 января, 09:55

Стужа! Завтра в Тюмени будет еще холоднее

Стужа! Завтра в Тюмени будет еще холоднее

22 января 2025, 09:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Синоптики предупредили, что морозы ненадолго задержатся в регионе. 23 января в Тюмени столбики термометров опустятся еще ниже.

Тюменская область попала под влияние большого вихря, в котором есть и теплые, и холодные воздушные массы. К нашему региону потоки повернутся холодной стороной.

«В области вихря циркулируют очень контрастные воздушные массы. На Урал и запад Сибири прорвётся стужа из Арктики, и даже в южных широтах региона столбики термометров не поднимутся выше −18…−23 градусов. На севере морозы будут ещё круче: днём до −27…−32 градусов», — рассказали в центре «Фобос».
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В ночь на 23 января в Тюмени мороз окрепнет до -25 градусов, которые будут ощущаться как -37. Днем потеплеет до -17 градусов, по ощущениям — до -19. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, ветер утихнет до умеренного.

Сильнейший буран, прокатившись по европейской части России перевалит за Уральские горы и унесет метели на юг Сибири. Однако 24 января тюменцев ожидает еще один снегопад. Термометры покажут -8 днем и -9 ночью, что будет ощущаться как -16 и -20 соответственно.

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В Тобольске в ночь на 23 января будет -27 градусов, но по ощущениям -39. Днем термометр опустится до честных -28. В пятницу 24 января потеплеет до -8 днем и -11 ночью, пройдет снегопад.

В Ишиме предстоящей ночью станет еще холоднее: -26, ощутимые как -37. Днем по ощущениям потеплеет до -29, хотя термометр покажет -28. В ночь на 24 января будет облачно и холодно на — 28 градусов, которые термометр определит как -15. Днем в пятницу пойдет снег и станет теплее: -12 на термометре и -24 по ощущениям.

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