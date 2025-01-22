Проработал в парламенте 26 лет. На СВО погиб сотрудник Тюменской областной думы

Posted 22 января, 11:47
Published 22 января, 11:47
Modified 22 января, 11:49
Updated 22 января, 11:49
Сотрудник Тюменской областной думы Александр Кривогузов в 90-е участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Когда началась специальная военная операция, активно участвовал в работе волонтерского центра помощи участникам спецоперации. Был добрым и отзывчивым человеком. В парламенте Тюменской области он проработал 26 лет.
В прошлом году Александр Кривогузов решил отправиться в СВО, ушел добровольцем. Погиб при исполнении боевой задачи на фронте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Фуат Сайфитдинов.
— Простились с сотрудником Тюменской областной думы Александром Николаевичем Кривогузовым. Он погиб, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции, — сообщил Фуат Сайфитдинов.
Ранее «Наш город» писал о том, что погиб призванный в Тюменской области экс-работник управления культуры. У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.