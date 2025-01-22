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Posted 22 января, 11:47

Published 22 января, 11:47

Modified 22 января, 11:49

Updated 22 января, 11:49

Сотрудник из Тюменской областной думы погиб в зоне СВО

Проработал в парламенте 26 лет. На СВО погиб сотрудник Тюменской областной думы

22 января 2025, 11:47
Фото: 1MI.

Сотрудник из Тюменской областной думы погиб в зоне СВО

Сотрудник из Тюменской областной думы Александр Кривогузов погиб в зоне СВО.

Сотрудник Тюменской областной думы Александр Кривогузов в 90-е участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Когда началась специальная военная операция, активно участвовал в работе волонтерского центра помощи участникам спецоперации. Был добрым и отзывчивым человеком. В парламенте Тюменской области он проработал 26 лет.

В прошлом году Александр Кривогузов решил отправиться в СВО, ушел добровольцем. Погиб при исполнении боевой задачи на фронте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Фуат Сайфитдинов.

— Простились с сотрудником Тюменской областной думы Александром Николаевичем Кривогузовым. Он погиб, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции, — сообщил Фуат Сайфитдинов.
Фото: Фуат Сайфитдинов, Telegram
В зоне СВО погиб 53-летний житель Вагайского района
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Ранее «Наш город» писал о том, что погиб призванный в Тюменской области экс-работник управления культуры. У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Фуат Сайфитдинов#Специальная военная операция#Александр Кривогузов
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