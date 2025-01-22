Проработал в парламенте 26 лет. На СВО погиб сотрудник Тюменской областной думы

Сотрудник Тюменской областной думы Александр Кривогузов в 90-е участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Когда началась специальная военная операция, активно участвовал в работе волонтерского центра помощи участникам спецоперации. Был добрым и отзывчивым человеком. В парламенте Тюменской области он проработал 26 лет.